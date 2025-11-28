L'Amburgo ospita lo Stoccarda il 30 novembre al Volksparkstadion, con inizio fissato alle 15:30. La partita valevole per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26 vedrà due squadre con differenti cammini in questa stagione, prepararsi a dare battaglia in campo. Una sfida importante, con lo Stoccarda che cercherà di consolidare la propria posizione in classifica mentre l'Amburgo tenterà di invertire la rotta.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Quote di Amburgo-Stoccarda: favoriti gli ospiti

I bookmaker vedono lo Stoccarda leggermente favorito per l’incontro: William Hill quota la vittoria esterna a 2.20, mentre il successo casalingo di Amburgo è quotato a 2.90.

Il pareggio si attesta intorno a un 3.50. Simili le quote proposte da Bet365, che offre la vittoria dello Stoccarda a 2.20, il pareggio a 3.75, e la vittoria dell’Amburgo a 3.00. Sarà interessante vedere se le previsioni verranno rispettate o se i padroni di casa riusciranno a sorprendere.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Alexander Røssing-Lelesiit, promettente attaccante dell’Amburgo, ha fatto 7 apparizioni in questa stagione di Bundesliga, accumulando minuti preziosi di esperienza.

Nonostante il giovane talento non sia ancora riuscito a segnare, ha dimostrato grinta e determinazione, con 5 dribbling riusciti su 13 e una partecipazione attiva nei duelli, vincendone 12 su 38.

Fábio Vieira ha contribuito al gioco dell’Amburgo con la sua visione di gioco, accumulando un assist in 426 minuti di gioco in 6 presenze. I suoi passaggi chiave, 14 in totale, sono stati cruciali per alimentare la manovra offensiva della squadra.

Per quanto riguarda lo Stoccarda, Deniz Undav si è rivelato un uomo chiave, con 6 goal all’attivo in sole 7 presenze, dimostrando precisione e abilità nel trovare la porta. La sua media di 7.16 è un chiaro indicatore del suo impatto nel team.

Bilal El Khannouss è un altro elemento fondamentale nel centrocampo dello Stoccarda, capace di fornire 3 assist e di segnare 2 gol in 9 presenze, testimoniando un'importante capacità di passare dalla fase difensiva a quella offensiva. Con una valutazione media di 7.02, la sua presenza in campo si sente eccome.
© RIPRODUZIONE VIETATA