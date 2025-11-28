L'Amburgo ospita lo Stoccarda il 30 novembre al Volksparkstadion, con inizio fissato alle 15:30. La partita valevole per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26 vedrà due squadre con differenti cammini in questa stagione, prepararsi a dare battaglia in campo. Una sfida importante, con lo Stoccarda che cercherà di consolidare la propria posizione in classifica mentre l'Amburgo tenterà di invertire la rotta.

Quote di Amburgo-Stoccarda: favoriti gli ospiti

I bookmaker vedono lo Stoccarda leggermente favorito per l’incontro: William Hill quota la vittoria esterna a 2.20, mentre il successo casalingo di Amburgo è quotato a 2.90.

Il pareggio si attesta intorno a un 3.50. Simili le quote proposte da Bet365, che offre la vittoria dello Stoccarda a 2.20, il pareggio a 3.75, e la vittoria dell’Amburgo a 3.00. Sarà interessante vedere se le previsioni verranno rispettate o se i padroni di casa riusciranno a sorprendere.

Le statistiche dei giocatori chiave

Alexander Røssing-Lelesiit, promettente attaccante dell’Amburgo, ha fatto 7 apparizioni in questa stagione di Bundesliga, accumulando minuti preziosi di esperienza.

Nonostante il giovane talento non sia ancora riuscito a segnare, ha dimostrato grinta e determinazione, con 5 dribbling riusciti su 13 e una partecipazione attiva nei duelli, vincendone 12 su 38.

Fábio Vieira ha contribuito al gioco dell’Amburgo con la sua visione di gioco, accumulando un assist in 426 minuti di gioco in 6 presenze. I suoi passaggi chiave, 14 in totale, sono stati cruciali per alimentare la manovra offensiva della squadra.

Per quanto riguarda lo Stoccarda, Deniz Undav si è rivelato un uomo chiave, con 6 goal all’attivo in sole 7 presenze, dimostrando precisione e abilità nel trovare la porta. La sua media di 7.16 è un chiaro indicatore del suo impatto nel team.

Bilal El Khannouss è un altro elemento fondamentale nel centrocampo dello Stoccarda, capace di fornire 3 assist e di segnare 2 gol in 9 presenze, testimoniando un'importante capacità di passare dalla fase difensiva a quella offensiva. Con una valutazione media di 7.02, la sua presenza in campo si sente eccome.