Aston Villa e Bournemouth si preparano a incrociare le armi al Villa Park di Birmingham domenica 9 novembre alle ore 15:00, per l’undicesima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bournemouth

L’Aston Villa, guidato dal suo allenatore, schiererà un classico 4-2-3-1 con Emiliano Martínez tra i pali. La difesa sarà composta da Pau Torres, Konsa, Lucas Digne e Matty Cash. In mediana spazio a Onana e Kamara, mentre Morgan Rogers, McGinn e Guessand agiranno dietro l'unico terminale offensivo Ollie Watkins.

Dall’altra parte, il Bournemouth adotta anch’esso un assetto 4-2-3-1 con Petrović in porta.

La linea difensiva vedrà protagonisti Marcos Senesi, Bafodé Diakité, Truffert e Álex Jiménez. Alex Scott e Ben Doak formeranno la cerniera di centrocampo, supportando Tavernier, Semenyo, e David Brooks alle spalle di Junior Kroupi, schierato come punta.

England Flag
Premier League
Giornata 11
08/11/2025 13:30
Tottenham
VS
Manchester United
08/11/2025 16:00
Everton
VS
Fulham
08/11/2025 16:00
West Ham
VS
Burnley
08/11/2025 18:30
Sunderland
VS
Arsenal
08/11/2025 21:00
Chelsea
VS
Wolves
09/11/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Brighton
09/11/2025 15:00
Brentford
VS
Newcastle
09/11/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Leeds
09/11/2025 15:00
Aston Villa
VS
Bournemouth
09/11/2025 17:30
Manchester City
VS
Liverpool

Quote di Aston Villa-Bournemouth: Villans avanti

Secondo i bookmaker, i Villans partono leggermente favoriti.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.15, il pareggio a 3.40 e il successo degli ospiti a 3.25. Le quote di Bet365 sono simili, con l'Aston Villa favorito a 2.10, il pareggio a 3.50 e Bournemouth sfavorito a 3.30. Quotazioni che riflettono un equilibrio apparente, ma un piccolo margine di fiducia per gli uomini di Birmingham.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
10
8
1
1
18 / 3
15
25
W
W
W
W
W
2
Manchester City
10
6
1
3
20 / 8
12
19
W
L
W
W
W
3
Liverpool
10
6
0
4
18 / 14
4
18
W
L
L
L
L
4
Sunderland
10
5
3
2
12 / 8
4
18
D
W
W
L
W
5
Bournemouth
10
5
3
2
17 / 14
3
18
L
W
D
W
D
6
Tottenham
10
5
2
3
17 / 8
9
17
L
W
L
W
D
7
Chelsea
10
5
2
3
18 / 11
7
17
W
L
W
W
L
8
Manchester United
10
5
2
3
17 / 16
1
17
D
W
W
W
L
9
Crystal Palace
10
4
4
2
14 / 9
5
16
W
L
D
L
W
10
Brighton
10
4
3
3
17 / 15
2
15
W
L
W
D
W
11
Aston Villa
10
4
3
3
9 / 10
-1
15
L
W
W
W
W
12
Brentford
10
4
1
5
14 / 16
-2
13
L
W
W
L
W
13
Newcastle
10
3
3
4
10 / 11
-1
12
L
W
L
W
L
14
Everton
10
3
3
4
10 / 13
-3
12
D
L
L
W
D
15
Fulham
10
3
2
5
12 / 14
-2
11
W
L
L
L
L
16
Leeds
10
3
2
5
9 / 17
-8
11
L
W
L
L
D
17
Burnley
10
3
1
6
12 / 19
-7
10
L
W
W
L
L
18
West Ham
10
2
1
7
10 / 21
-11
7
W
L
L
L
D
19
Nottingham Forest
10
1
3
6
7 / 19
-12
6
D
L
L
L
L
20
Wolves
10
0
2
8
7 / 22
-15
2
L
L
L
D
D

Le prestazioni di Rogers, Guessand, Watkins e i protagonisti di Bournemouth

Morgan Rogers, giovane centrocampista dell'Aston Villa, ha partecipato a tutte le prime dieci presenze stagionali, mettendo a segno un gol e fornendo due assist.

Distribuendo 258 passaggi con 9 key passes, Rogers si distingue per la sua capacità di leadership in campo nonostante la giovane età.

Evann Guessand ha avuto un ruolo alternato tra titolare e panchina, accumulando 421 minuti e partecipando in maniera versatile alle dinamiche offensive, pur senza riuscire ancora ad andare a segno.

Ollie Watkins rimane uno dei fari dell’attacco della squadra dei Villans, con un ritorno di 1 rete nelle sue 10 apparizioni in campionato. Con 135 passaggi e diversi contributi in termini di sblocco delle azioni attraverso i dribbling (7 riusciti su 18 tentativi), è una costante minaccia per le difese avversarie.

Per i Cherries, Marcus Tavernier è stato incisivo a centrocampo, contribuendo con 2 gol e 1 assist su 283 passaggi nei suoi primi dieci incontri.

Offre inoltre copertura difensiva con 12 tackle e una propensione al recupero palla fondamentale per il gioco della squadra.

Dal punto di vista offensivo, il brasiliano Evanilson ha segnato un gol con Bournemouth e ha dimostrato abilità nelle ripartenze e nel dribbling, dimostrandosi un’incognita da controllare per la difesa dei Villans.
