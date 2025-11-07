Aston Villa e Bournemouth si preparano a incrociare le armi al Villa Park di Birmingham domenica 9 novembre alle ore 15:00, per l’undicesima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bournemouth

L’Aston Villa, guidato dal suo allenatore, schiererà un classico 4-2-3-1 con Emiliano Martínez tra i pali. La difesa sarà composta da Pau Torres, Konsa, Lucas Digne e Matty Cash. In mediana spazio a Onana e Kamara, mentre Morgan Rogers, McGinn e Guessand agiranno dietro l'unico terminale offensivo Ollie Watkins.

Dall’altra parte, il Bournemouth adotta anch’esso un assetto 4-2-3-1 con Petrović in porta.

La linea difensiva vedrà protagonisti Marcos Senesi, Bafodé Diakité, Truffert e Álex Jiménez. Alex Scott e Ben Doak formeranno la cerniera di centrocampo, supportando Tavernier, Semenyo, e David Brooks alle spalle di Junior Kroupi, schierato come punta.

Quote di Aston Villa-Bournemouth: Villans avanti

Secondo i bookmaker, i Villans partono leggermente favoriti.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.15, il pareggio a 3.40 e il successo degli ospiti a 3.25. Le quote di Bet365 sono simili, con l'Aston Villa favorito a 2.10, il pareggio a 3.50 e Bournemouth sfavorito a 3.30. Quotazioni che riflettono un equilibrio apparente, ma un piccolo margine di fiducia per gli uomini di Birmingham.

Le prestazioni di Rogers, Guessand, Watkins e i protagonisti di Bournemouth

Morgan Rogers, giovane centrocampista dell'Aston Villa, ha partecipato a tutte le prime dieci presenze stagionali, mettendo a segno un gol e fornendo due assist.

Distribuendo 258 passaggi con 9 key passes, Rogers si distingue per la sua capacità di leadership in campo nonostante la giovane età.

Evann Guessand ha avuto un ruolo alternato tra titolare e panchina, accumulando 421 minuti e partecipando in maniera versatile alle dinamiche offensive, pur senza riuscire ancora ad andare a segno.

Ollie Watkins rimane uno dei fari dell’attacco della squadra dei Villans, con un ritorno di 1 rete nelle sue 10 apparizioni in campionato. Con 135 passaggi e diversi contributi in termini di sblocco delle azioni attraverso i dribbling (7 riusciti su 18 tentativi), è una costante minaccia per le difese avversarie.

Per i Cherries, Marcus Tavernier è stato incisivo a centrocampo, contribuendo con 2 gol e 1 assist su 283 passaggi nei suoi primi dieci incontri.

Offre inoltre copertura difensiva con 12 tackle e una propensione al recupero palla fondamentale per il gioco della squadra.

Dal punto di vista offensivo, il brasiliano Evanilson ha segnato un gol con Bournemouth e ha dimostrato abilità nelle ripartenze e nel dribbling, dimostrandosi un’incognita da controllare per la difesa dei Villans.