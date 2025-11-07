Atalanta e Sassuolo si affronteranno il 9 novembre alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo per l’undicesima giornata della Serie A 2025/26. Non ci sono dubbi sull'importanza di questa sfida che vede i nerazzurri desiderosi di riscattare un inizio di stagione altalenante, mentre il Sassuolo cerca di consolidare il suo ruolo di outsider temibile.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic.



Allenatore: Ivan Juric.

Dopo il gol in Europa, Samardzic spera di partire titolare, con intenso turno di ballottaggio a centrocampo e in attacco.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Fabio Grosso.

Con l’assenza di Volpato, Berardi sarà chiamato agli straordinari. Ancora out Romagna e Boloca tra i neroverdi.

Quote di Atalanta-Sassuolo: nerazzurri favoriti

Gli esperti del settore vedono l'Atalanta come la squadra favorita nel match in programma a Bergamo. William Hill quota la vittoria della Dea a 1.44, mentre il pareggio è fissato a 4.40 e la vittoria del Sassuolo a 6.00. Complementari le offerte di Bet365, che propongono il successo della squadra di casa a 1.45, il pari a 4.50 e il colpaccio degli ospiti a 6.50.

Quote che riflettono una fiducia dei bookmaker verso la crescita tattica e mentale degli uomini di Juric.

Focus su alcuni giocatori chiave della partita

Lazar Samardzic: Il giovane centrocampista serbo dell'Atalanta sta vivendo un ottimo momento di forma.

Con 8 presenze e un gol già all’attivo in campionato, la sua capacità di inventare può essere determinante. Samardzic ha registrato 170 passaggi di cui 12 chiave, e la sua versatilità in attacco gli permette di essere uno dei protagonisti attesi nell'assetto di Juric.

Nikola Krstovic: L’attaccante montenegrino della Dea ha avviato la stagione con 2 gol e 3 assist in 9 partite. Preciso sotto porta e abile nel dialogo con i compagni, Krstovic ha totalizzato 432 minuti in campo, e la sua presenza fisica sarà una risorsa fondamentale per fronteggiare la difesa del Sassuolo.

Ademola Lookman: L'esterno nigeriano, sempre pronto a trovare il suo spazio, ha accumulato 6 presenze e un gol in questa stagione.

Con 19 dribbling tentati di cui 8 riusciti, Lookman può garantire strappi offensivi letali, necessari per sconfiggere i neroverdi.

Domenico Berardi: Leader naturale e talismano neroverde, Berardi continua a essere il perno offensivo per il Sassuolo. Ha segnato 2 reti e fornito 2 assist in 8 apparizioni, dimostrando ancora una volta il suo valore con 12 tiri e 6 nello specchio. La sua influenza sarà cruciale per superare le solide retrovie atalantine.

Andrea Pinamonti: Attaccante chiave per gli ospiti, il classe 1999 ha al suo attivo 3 gol su 22 tiri, segnalando la necessità di una maggiore concretezza sotto porta. Tuttavia, i suoi 90 duelli disputati con 36 vinti mostrano la sua battaglia incessante in campo, una qualità che tentera di mettere al servizio del Sassuolo per sorprendere a Bergamo.