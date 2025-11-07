Atalanta e Sassuolo si affronteranno il 9 novembre alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo per l’undicesima giornata della Serie A 2025/26. Non ci sono dubbi sull'importanza di questa sfida che vede i nerazzurri desiderosi di riscattare un inizio di stagione altalenante, mentre il Sassuolo cerca di consolidare il suo ruolo di outsider temibile.

Italy Flag
Serie A
Giornata 11
07/11/2025 20:45
Pisa
VS
Cremonese
08/11/2025 15:00
Lecce
VS
Verona
08/11/2025 15:00
Como
VS
Cagliari
08/11/2025 18:00
Juventus
VS
Torino
08/11/2025 20:45
Parma
VS
AC Milan
09/11/2025 12:30
Atalanta
VS
Sassuolo
09/11/2025 15:00
Genoa
VS
Fiorentina
09/11/2025 15:00
Bologna
VS
Napoli
09/11/2025 18:00
AS Roma
VS
Udinese
09/11/2025 20:45
Inter
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic.



Allenatore: Ivan Juric.

Dopo il gol in Europa, Samardzic spera di partire titolare, con intenso turno di ballottaggio a centrocampo e in attacco.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Fabio Grosso.

Con l’assenza di Volpato, Berardi sarà chiamato agli straordinari. Ancora out Romagna e Boloca tra i neroverdi.

Quote di Atalanta-Sassuolo: nerazzurri favoriti

Gli esperti del settore vedono l'Atalanta come la squadra favorita nel match in programma a Bergamo. William Hill quota la vittoria della Dea a 1.44, mentre il pareggio è fissato a 4.40 e la vittoria del Sassuolo a 6.00. Complementari le offerte di Bet365, che propongono il successo della squadra di casa a 1.45, il pari a 4.50 e il colpaccio degli ospiti a 6.50.

Quote che riflettono una fiducia dei bookmaker verso la crescita tattica e mentale degli uomini di Juric.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
10
7
1
2
16 / 8
8
22
D
W
W
L
W
2
Inter
10
7
0
3
24 / 12
12
21
W
W
L
W
W
3
AC Milan
10
6
3
1
15 / 7
8
21
W
D
D
W
D
4
AS Roma
10
7
0
3
10 / 5
5
21
L
W
W
L
W
5
Bologna
10
5
3
2
16 / 8
8
18
W
D
D
W
W
6
Juventus
10
5
3
2
14 / 10
4
18
W
W
L
L
D
7
Como
10
4
5
1
12 / 6
6
17
D
W
D
W
D
8
Lazio
10
4
3
3
13 / 7
6
15
W
D
W
D
D
9
Udinese
10
4
3
3
12 / 15
-3
15
W
L
W
D
D
10
Cremonese
10
3
5
2
12 / 12
0
14
L
W
D
D
L
11
Atalanta
10
2
7
1
13 / 8
5
13
L
D
D
D
D
12
Sassuolo
10
4
1
5
11 / 12
-1
13
L
W
L
D
W
13
Torino
10
3
4
3
10 / 16
-6
13
D
D
W
W
D
14
Cagliari
10
2
3
5
9 / 14
-5
9
L
L
D
L
D
15
Lecce
10
2
3
5
8 / 14
-6
9
W
L
L
D
W
16
Parma
10
1
4
5
5 / 12
-7
7
L
L
D
D
L
17
Pisa
10
0
6
4
7 / 14
-7
6
D
D
D
D
L
18
Genoa
10
1
3
6
6 / 14
-8
6
W
L
L
D
L
19
Verona
10
0
5
5
6 / 16
-10
5
L
L
D
D
L
20
Fiorentina
10
0
4
6
7 / 16
-9
4
L
L
D
L
L

Focus su alcuni giocatori chiave della partita

Lazar Samardzic: Il giovane centrocampista serbo dell'Atalanta sta vivendo un ottimo momento di forma.

Con 8 presenze e un gol già all’attivo in campionato, la sua capacità di inventare può essere determinante. Samardzic ha registrato 170 passaggi di cui 12 chiave, e la sua versatilità in attacco gli permette di essere uno dei protagonisti attesi nell'assetto di Juric.

Nikola Krstovic: L’attaccante montenegrino della Dea ha avviato la stagione con 2 gol e 3 assist in 9 partite. Preciso sotto porta e abile nel dialogo con i compagni, Krstovic ha totalizzato 432 minuti in campo, e la sua presenza fisica sarà una risorsa fondamentale per fronteggiare la difesa del Sassuolo.

Ademola Lookman: L'esterno nigeriano, sempre pronto a trovare il suo spazio, ha accumulato 6 presenze e un gol in questa stagione.

Con 19 dribbling tentati di cui 8 riusciti, Lookman può garantire strappi offensivi letali, necessari per sconfiggere i neroverdi.

Domenico Berardi: Leader naturale e talismano neroverde, Berardi continua a essere il perno offensivo per il Sassuolo. Ha segnato 2 reti e fornito 2 assist in 8 apparizioni, dimostrando ancora una volta il suo valore con 12 tiri e 6 nello specchio. La sua influenza sarà cruciale per superare le solide retrovie atalantine.

Andrea Pinamonti: Attaccante chiave per gli ospiti, il classe 1999 ha al suo attivo 3 gol su 22 tiri, segnalando la necessità di una maggiore concretezza sotto porta. Tuttavia, i suoi 90 duelli disputati con 36 vinti mostrano la sua battaglia incessante in campo, una qualità che tentera di mettere al servizio del Sassuolo per sorprendere a Bergamo.
© RIPRODUZIONE VIETATA