Il Camp Nou si prepara ad accogliere un'altra giornata di emozioni con il Barcellona che sfiderà l'Alaves sabato 29 novembre alle 16:15, nel quadro della quattordicesima giornata di La Liga 2025/26. In una stagione dove il Barcellona cerca di confermare la sua forza, la partita si presenta come un'opportunità per continuare la striscia positiva e mettere in difficoltà un Alaves in cerca di punti preziosi per risalire la classifica. La cornice catalana è pronta a offrire spettacolo con i blaugrana, ben consapevoli di essere favoriti, decisi a non fare sconti agli avversari.

Quote di Barcellona-Alaves: Barcellona nettamente favorito

William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.20, il pareggio a 6.50 e il successo dell'Alaves a 13.00. Bet365 offre quote quasi identiche con il Barcellona dato a 1.20, il pareggio a 7.00 e l'Alaves nuovamente a 13.00. Queste quote rispecchiano il divario tecnico e il momento di forma delle due formazioni, confermando i blaugrana come favoriti.

Le stelle a confronto: Lewandowski, Yamal e le sorprese dell'Alaves

Lamine Yamal, giovane prodigio del Barcellona, continua a far parlare di sé.

Con 9 presenze stagionali, 4 gol e ben 6 assist, è già un creatore indispensabile nella macchina da gol blaugrana. La sua capacità nel dribbling (41 su 80) lo rende una minaccia per le difese avversarie, capace di spezzare gli equilibri con la sua visione di gioco.

Robert Lewandowski, veterano d'attacco, non smette di stupire. Nonostante l'avanzare degli anni, in 10 apparizioni ha realizzato 8 gol, confermandosi cecchino implacabile. La sua abilità nel trasformare i palloni in rete, con 14 tiri nello specchio su 20, evidenzia ancora una volta il suo istinto da killer d'area.

Dall'altra parte, Alaves punta su calciatori come Lucas Boyé e Toni Martínez, sperando che possano incidere nella sfida.

Boyé, anche se con un rating di 6.62, ha mostrato di potersi rendere pericoloso con 15 tiri in 9 presenze, mentre Martínez, più costante nelle presenze, ha dimostrato capacità di coinvolgimento con 204 passaggi complessivi e una buona forza fisica nei duelli (89 vinti su 167).