Il Camp Nou si prepara ad accogliere un'altra giornata di emozioni con il Barcellona che sfiderà l'Alaves sabato 29 novembre alle 16:15, nel quadro della quattordicesima giornata di La Liga 2025/26. In una stagione dove il Barcellona cerca di confermare la sua forza, la partita si presenta come un'opportunità per continuare la striscia positiva e mettere in difficoltà un Alaves in cerca di punti preziosi per risalire la classifica. La cornice catalana è pronta a offrire spettacolo con i blaugrana, ben consapevoli di essere favoriti, decisi a non fare sconti agli avversari.

Spain Flag
La Liga
Giornata 14
28/11/2025 21:00
Getafe
VS
Elche
29/11/2025 14:00
Maiorca
VS
Osasuna
29/11/2025 16:15
Barcellona
VS
Alaves
29/11/2025 18:30
Levante
VS
Athletic Bilbao
29/11/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Oviedo
30/11/2025 14:00
Real Sociedad
VS
Villarreal
30/11/2025 16:15
Siviglia
VS
Real Betis
30/11/2025 18:30
Celta Vigo
VS
Espanyol
30/11/2025 21:00
Girona
VS
Real Madrid
01/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Valencia

Quote di Barcellona-Alaves: Barcellona nettamente favorito

William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.20, il pareggio a 6.50 e il successo dell'Alaves a 13.00. Bet365 offre quote quasi identiche con il Barcellona dato a 1.20, il pareggio a 7.00 e l'Alaves nuovamente a 13.00. Queste quote rispecchiano il divario tecnico e il momento di forma delle due formazioni, confermando i blaugrana come favoriti.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
13
10
2
1
28 / 12
16
32
D
D
W
W
W
2
Barcellona
13
10
1
2
36 / 15
21
31
W
W
W
L
W
3
Villarreal
13
9
2
2
26 / 11
15
29
W
W
W
W
D
4
Atletico Madrid
13
8
4
1
25 / 11
14
28
W
W
W
W
W
5
Real Betis
13
5
6
2
20 / 14
6
21
D
D
W
L
D
6
Espanyol
13
6
3
4
17 / 16
1
21
W
L
L
W
W
7
Getafe
13
5
2
6
12 / 15
-3
17
L
L
W
W
L
8
Athletic Bilbao
13
5
2
6
12 / 17
-5
17
L
W
L
L
D
9
Real Sociedad
13
4
4
5
17 / 18
-1
16
W
D
W
W
D
10
Elche
13
3
7
3
15 / 16
-1
16
D
D
L
L
D
11
Siviglia
13
5
1
7
19 / 21
-2
16
L
W
L
L
L
12
Celta Vigo
13
3
7
3
16 / 18
-2
16
W
L
W
W
D
13
Rayo Vallecano
13
4
4
5
12 / 14
-2
16
D
D
L
W
W
14
Alaves
13
4
3
6
11 / 12
-1
15
L
L
W
L
D
15
Valencia
13
3
4
6
12 / 21
-9
13
W
D
L
L
D
16
Maiorca
13
3
3
7
13 / 20
-7
12
L
W
L
D
W
17
Osasuna
13
3
2
8
10 / 16
-6
11
L
L
D
L
L
18
Girona
13
2
5
6
12 / 25
-13
11
D
W
L
D
L
19
Levante
13
2
3
8
16 / 24
-8
9
L
L
L
D
L
20
Oviedo
13
2
3
8
7 / 20
-13
9
D
L
D
D
L

Le stelle a confronto: Lewandowski, Yamal e le sorprese dell'Alaves

Lamine Yamal, giovane prodigio del Barcellona, continua a far parlare di sé.

Con 9 presenze stagionali, 4 gol e ben 6 assist, è già un creatore indispensabile nella macchina da gol blaugrana. La sua capacità nel dribbling (41 su 80) lo rende una minaccia per le difese avversarie, capace di spezzare gli equilibri con la sua visione di gioco.

Robert Lewandowski, veterano d'attacco, non smette di stupire. Nonostante l'avanzare degli anni, in 10 apparizioni ha realizzato 8 gol, confermandosi cecchino implacabile. La sua abilità nel trasformare i palloni in rete, con 14 tiri nello specchio su 20, evidenzia ancora una volta il suo istinto da killer d'area.

Dall'altra parte, Alaves punta su calciatori come Lucas Boyé e Toni Martínez, sperando che possano incidere nella sfida.

Boyé, anche se con un rating di 6.62, ha mostrato di potersi rendere pericoloso con 15 tiri in 9 presenze, mentre Martínez, più costante nelle presenze, ha dimostrato capacità di coinvolgimento con 204 passaggi complessivi e una buona forza fisica nei duelli (89 vinti su 167).
© RIPRODUZIONE VIETATA