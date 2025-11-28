Sarà la BayArena di Leverkusen il teatro della sfida del 29 novembre tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, valida per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Il match inizierà alle ore 18:30.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Quote: equilibrio secondo i bookmaker

I quotisti prevedono una gara estremamente equilibrata: William Hill quota sia la vittoria del Bayer Leverkusen che quella del Borussia Dortmund a 2.50, mentre il pareggio è offerto a 3.50.

Simili le quotazioni di Bet365, con il successo dei padroni di casa a 2.55, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite a 2.62.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Jonas Hofmann del Leverkusen in otto presenze questa stagione, ha realizzato due gol e fornito un assist, dimostrando la sua importanza nella costruzione del gioco con 212 passaggi completati.

Malik Tillman, altro elemento del centrocampo del Bayer, ha già segnato tre reti in sette partite, avvalorando la sua media di 7.11 con prestazioni dinamiche in entrambe le fasi. Le sue 234 passaggi e 58 duelli totali evidenziano la sua propensione al coinvolgimento nel gioco.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, Julian Brandt si è finora reso protagonista di due gol e altrettanti assist in nove apparizioni. La sua capacità di innescare i compagni attraverso 201 passaggi, tra cui undici chiave, lo rendono un elemento da tenere d'occhio.

Serhou Guirassy, attaccante del Dortmund, con cinque gol e un assist questa stagione, finora ha tentato 24 tiri, di cui 17 nello specchio.
