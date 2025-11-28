Sarà la BayArena di Leverkusen il teatro della sfida del 29 novembre tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, valida per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Il match inizierà alle ore 18:30.
Quote: equilibrio secondo i bookmaker
I quotisti prevedono una gara estremamente equilibrata: William Hill quota sia la vittoria del Bayer Leverkusen che quella del Borussia Dortmund a 2.50, mentre il pareggio è offerto a 3.50.
Simili le quotazioni di Bet365, con il successo dei padroni di casa a 2.55, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite a 2.62.
Le statistiche dei giocatori chiave
Jonas Hofmann del Leverkusen in otto presenze questa stagione, ha realizzato due gol e fornito un assist, dimostrando la sua importanza nella costruzione del gioco con 212 passaggi completati.
Malik Tillman, altro elemento del centrocampo del Bayer, ha già segnato tre reti in sette partite, avvalorando la sua media di 7.11 con prestazioni dinamiche in entrambe le fasi. Le sue 234 passaggi e 58 duelli totali evidenziano la sua propensione al coinvolgimento nel gioco.
Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, Julian Brandt si è finora reso protagonista di due gol e altrettanti assist in nove apparizioni. La sua capacità di innescare i compagni attraverso 201 passaggi, tra cui undici chiave, lo rendono un elemento da tenere d'occhio.
Serhou Guirassy, attaccante del Dortmund, con cinque gol e un assist questa stagione, finora ha tentato 24 tiri, di cui 17 nello specchio.