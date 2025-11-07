Alla BayArena di Leverkusen, il prossimo 8 novembre alle 15:30, andrà in scena la sfida della decima giornata di Bundesliga tra il Bayer Leverkusen e l'Heidenheim.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Heidenheim

Bayer Leverkusen (5-4-1): Flekken; Badé, Quansah, Tapsoba, Arthur Augusto, Belocian; Aleix García, Andrich, Grimaldo, Echeverri; Schick.

Heidenheim (4-4-2): Ramaj; Siersleben, Mainka, Föhrenbach, Kölle; Schöppner, Niehues, Omar Traorè, Ibrahimovic; Zivzivadze, Schimmer.

Le quote: il Bayer Leverkusen parte in pole position

I bookmaker vedono nettamente favorevole il Bayer Leverkusen per questa sfida.

William Hill quota la vittoria interna a 1.40, il pareggio a 4.60 e il successo ospite a 6.50. Bet365 offre quote simili, con il successo dei padroni di casa a 1.36, il pareggio a 5.00 e la vittoria dell’Heidenheim a 7.50. Dati che evidenziano la fiducia nei confronti del Leverkusen, che gode del supporto del pubblico amico.

Statistiche dei giocatori: protagonisti a confronto

Vediamo più da vicino alcuni dei giocatori principali che potrebbero fare la differenza in questa sfida.

Patrik Schick è uno dei leader dell'attacco del Bayer Leverkusen. L'attaccante ceco ha disputato 7 gare in stagione, partendo titolare in 6 occasioni e totalizzando 496 minuti. Ha già messo a segno 3 reti, a cui si aggiunge un assist, dimostrando di essere un punto di riferimento offensivo. Il suo fisico imponente e la capacità di vincere i duelli (29 su 52) lo rendono un avversario temibile per qualsiasi difensore.

Ernest Poku, giovane attaccante di prospettiva del Bayer Leverkusen, ha totalizzato 8 presenze con 433 minuti giocati. I suoi 3 gol e 1 assist in questa fase iniziale di campionato mostrano una promettente capacità realizzativa. Poku eccelle nei dribbling con un successo in 5 tentativi su 11, confermando la sua capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Dal lato dell'Heidenheim, Stefan Schimmer si è fatto notare anche se con sole 210 minuti giocati, realizzando già 2 gol. La sua abilità nel vincere duelli su 14 su 28 tentati, oltre alla sua prontezza nei momenti chiave, potrebbe rappresentare una carta importante per l'Heidenheim.

Budu Zivzivadze ha avuto un inizio difficile con il Heidenheim, partecipando a 6 partite e segnando un solo gol. Nonostante una media voti di 6.18, la sua precisa mira al tiro (5 su 7 nello specchio) lo rende comunque pericoloso.