Il cambiamento delle regole sui bilanci imposti dalla Serie A e sulla gestione economica dei club ha acceso un faro su alcune società che, come la Lazio, rischiano di vedersi preclusa la possibilità di fare acquisti nella finestra di mercato di gennaio: secondo quanto riportato da Il Messaggero sarebbero complessivamente sei le società di massima serie a rischio.

Il parametro sotto osservazione

La nuova normativa prende di mira l’indicatore del “costo del lavoro allargato” — ovvero l’insieme di stipendi, ammortamenti, commissioni agenti e altri costi legati al personale — rapportato ai ricavi della società.

A partire dal 2026, la soglia prevista scende al 70% (attualmente è fissata all’80%). Questo irrigidimento rende insostenibile per alcune squadre continuare a operare sul mercato senza intervenire sui propri bilanci.

Chi rischia lo stop

Oltre alla già nota situazione della Lazio, altre cinque squadre sarebbero oggi in bilico:

Napoli

Atalanta

Fiorentina

Torino

Genoa

Se non riusciranno a generare plusvalenze o a trovare risorse fresche, non potranno effettuare nuovi acquisti nella prossima sessione invernale.

Tutte queste società dovranno trasmettere entro il 30 novembre i bilanci aggiornati al 30 settembre alla commissione di controllo: da questo passaggio dipenderà l’eventuale blocco del mercato.

Scenario gennaio 2026: rigore in anticipo

Il vero spartiacque sarà l’estate 2026, con l’entrata in vigore dei nuovi parametri imposti a livello europeo. A partire da quel momento, il mancato rispetto del rapporto tra costi e ricavi (entro il 70%) significherà:

interdizione dal mercato acquisti

possibili sanzioni economiche

Per molte società dunque serviranno soluzioni reali, tra cessioni mirate, tagli al monte ingaggi o iniezioni di capitali esterni.

Le incognite del mercato invernale

Per i club più esposti, si profila un mercato a saldo zero : ogni acquisto sarà possibile solo dopo una cessione.

Per gli allenatori e i tifosi, potrebbe significare nessun rinforzo a gennaio.

Per il campionato, si rischia un’inversione negli equilibri: le squadre con problemi finanziari dovranno restare ferme, mentre altre potrebbero approfittarne.

La stretta sulla sostenibilità economica colpisce duro.

Non solo la Lazio, ma anche club come Napoli, Atalanta e Fiorentina rischiano di restare fermi nella finestra di mercato di gennaio. Se non arriveranno entrate fresche (ossia con delle cessioni eccellenti), sarà un inverno di attesa e rinunce.