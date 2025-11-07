Domenica 9 novembre, alle ore 15:00, il Bologna accoglierà al Renato Dall'Ara i campioni in carica del Napoli per l'undicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match che si preannuncia acceso con entrambe le squadre desiderose di ottenere punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. Sebbene il Bologna abbia dimostrato una solidità casalinga invidiabile, i partenopei, guidati da Conte in panchina, cercano continuità per restare agganciati alle postazioni alte della classifica.

Italy Flag
Serie A
Giornata 11
07/11/2025 20:45
Pisa
VS
Cremonese
08/11/2025 15:00
Lecce
VS
Verona
08/11/2025 15:00
Como
VS
Cagliari
08/11/2025 18:00
Juventus
VS
Torino
08/11/2025 20:45
Parma
VS
AC Milan
09/11/2025 12:30
Atalanta
VS
Sassuolo
09/11/2025 15:00
Genoa
VS
Fiorentina
09/11/2025 15:00
Bologna
VS
Napoli
09/11/2025 18:00
AS Roma
VS
Udinese
09/11/2025 20:45
Inter
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

La sfida vedrà probabilmente il Bologna schierarsi con un 4-2-3-1, tattica scelta da coach Italiano.

La difesa dovrebbe essere sorvegliata da Skorupski, con Zortea, Vitik, Lucumi e Miranda a completare il reparto. I centrocampisti Moro e Pobega avranno il compito di schermare la difesa, mentre la trequarti vedrà la lotta tra Orsolini e Bernardeschi. In avanti il giovane talento Castro è pronto a capitalizzare le chance.

Il Napoli di Conte, invece, dovrebbe optare per un 4-3-3. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez a garantire sicurezza in difesa. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e McTominay formeranno un solido trio in grado di impostare e recuperare palloni. Davanti, l'ivoriano Højlund è pronto a guidare l'attacco supportato da Politano ed Elmas.

Quote di Bologna-Napoli: partenopei in vantaggio

I bookmaker stimano maggiormente la formazione partenopea, seppure il vantaggio nelle quote non sia sostanzioso. William Hill ha fissato il successo degli ospiti a 2.50, con il pareggio e la vittoria del Bologna quotati entrambi a 2.90. In linea con questa valutazione, anche Bet365, che valuta il successo del Napoli a 2.55, pareggio a 3.10 e la vittoria del Bologna a 3.00. L'equilibrio suggerito dai numeri prelude a una partita aperta dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
10
7
1
2
16 / 8
8
22
D
W
W
L
W
2
Inter
10
7
0
3
24 / 12
12
21
W
W
L
W
W
3
AC Milan
10
6
3
1
15 / 7
8
21
W
D
D
W
D
4
AS Roma
10
7
0
3
10 / 5
5
21
L
W
W
L
W
5
Bologna
10
5
3
2
16 / 8
8
18
W
D
D
W
W
6
Juventus
10
5
3
2
14 / 10
4
18
W
W
L
L
D
7
Como
10
4
5
1
12 / 6
6
17
D
W
D
W
D
8
Lazio
10
4
3
3
13 / 7
6
15
W
D
W
D
D
9
Udinese
10
4
3
3
12 / 15
-3
15
W
L
W
D
D
10
Cremonese
10
3
5
2
12 / 12
0
14
L
W
D
D
L
11
Atalanta
10
2
7
1
13 / 8
5
13
L
D
D
D
D
12
Sassuolo
10
4
1
5
11 / 12
-1
13
L
W
L
D
W
13
Torino
10
3
4
3
10 / 16
-6
13
D
D
W
W
D
14
Cagliari
10
2
3
5
9 / 14
-5
9
L
L
D
L
D
15
Lecce
10
2
3
5
8 / 14
-6
9
W
L
L
D
W
16
Parma
10
1
4
5
5 / 12
-7
7
L
L
D
D
L
17
Pisa
10
0
6
4
7 / 14
-7
6
D
D
D
D
L
18
Genoa
10
1
3
6
6 / 14
-8
6
W
L
L
D
L
19
Verona
10
0
5
5
6 / 16
-10
5
L
L
D
D
L
20
Fiorentina
10
0
4
6
7 / 16
-9
4
L
L
D
L
L

Focus sui protagonisti: Cambiaghi, Castro e Højlund

In evidenza nel Bologna c'è Nicolò Cambiaghi, centrocampista che ha già collezionato 3 assist in 10 apparizioni, rivelandosi una pedina chiave nella gestione del gioco rossoblù.

Con una valutazione media di 7.17, Cambiaghi si distingue per la precisione nei passaggi chiave e capacità di dribbling, fattori che potrebbero incidere sulla dinamica della partita.

Un altro elemento da tenere d'occhio è il giovane attaccante Santiago Castro. Con 4 reti a referto in ancora 9 presenze, Castro rappresenta la vivacità e il guizzo in attacco per i felsinei, grazie alla sua abilità nel finalizzare le azioni.

Tra le fila napoletane, particolare attesa circonda Rasmus Højlund, giovane serpente d'area in grado di sfruttare ogni occasione. Con 2 gol segnati e una precisione nei tiri impressionante (4 tiri su goal), è senz'altro un giocatore in ascesa nel panorama italiano.

Sulla fascia, Matteo Politano, con 15 passaggi chiave in 10 partite, è pronto a supportare l'attacco sfruttando la sua esperienza e visione di gioco. Il Napoli spera di appoggiarsi alla sua capacità di creare pericoli dalla destra.
