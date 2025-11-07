Domenica 9 novembre, alle ore 15:00, il Bologna accoglierà al Renato Dall'Ara i campioni in carica del Napoli per l'undicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match che si preannuncia acceso con entrambe le squadre desiderose di ottenere punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. Sebbene il Bologna abbia dimostrato una solidità casalinga invidiabile, i partenopei, guidati da Conte in panchina, cercano continuità per restare agganciati alle postazioni alte della classifica.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

La sfida vedrà probabilmente il Bologna schierarsi con un 4-2-3-1, tattica scelta da coach Italiano.

La difesa dovrebbe essere sorvegliata da Skorupski, con Zortea, Vitik, Lucumi e Miranda a completare il reparto. I centrocampisti Moro e Pobega avranno il compito di schermare la difesa, mentre la trequarti vedrà la lotta tra Orsolini e Bernardeschi. In avanti il giovane talento Castro è pronto a capitalizzare le chance.

Il Napoli di Conte, invece, dovrebbe optare per un 4-3-3. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez a garantire sicurezza in difesa. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e McTominay formeranno un solido trio in grado di impostare e recuperare palloni. Davanti, l'ivoriano Højlund è pronto a guidare l'attacco supportato da Politano ed Elmas.

Quote di Bologna-Napoli: partenopei in vantaggio

I bookmaker stimano maggiormente la formazione partenopea, seppure il vantaggio nelle quote non sia sostanzioso. William Hill ha fissato il successo degli ospiti a 2.50, con il pareggio e la vittoria del Bologna quotati entrambi a 2.90. In linea con questa valutazione, anche Bet365, che valuta il successo del Napoli a 2.55, pareggio a 3.10 e la vittoria del Bologna a 3.00. L'equilibrio suggerito dai numeri prelude a una partita aperta dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Focus sui protagonisti: Cambiaghi, Castro e Højlund

In evidenza nel Bologna c'è Nicolò Cambiaghi, centrocampista che ha già collezionato 3 assist in 10 apparizioni, rivelandosi una pedina chiave nella gestione del gioco rossoblù.

Con una valutazione media di 7.17, Cambiaghi si distingue per la precisione nei passaggi chiave e capacità di dribbling, fattori che potrebbero incidere sulla dinamica della partita.

Un altro elemento da tenere d'occhio è il giovane attaccante Santiago Castro. Con 4 reti a referto in ancora 9 presenze, Castro rappresenta la vivacità e il guizzo in attacco per i felsinei, grazie alla sua abilità nel finalizzare le azioni.

Tra le fila napoletane, particolare attesa circonda Rasmus Højlund, giovane serpente d'area in grado di sfruttare ogni occasione. Con 2 gol segnati e una precisione nei tiri impressionante (4 tiri su goal), è senz'altro un giocatore in ascesa nel panorama italiano.

Sulla fascia, Matteo Politano, con 15 passaggi chiave in 10 partite, è pronto a supportare l'attacco sfruttando la sua esperienza e visione di gioco. Il Napoli spera di appoggiarsi alla sua capacità di creare pericoli dalla destra.