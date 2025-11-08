Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb.com la priorità della Juventus a gennaio è l’acquisto di un centrocampista di alto livello. Luciano Spalletti ritiene infatti che la mediana necessiti di un rinforzo in grado di dare più dinamismo, migliorare la costruzione del gioco e rafforzare la fase difensiva. Diversi nomi sono al vaglio della società e nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, già allenato da Spalletti in Nazionale, potrebbe lasciare i nerazzurri a causa di un utilizzo non sempre da titolare.

Con la concorrenza di Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, Frattesi potrebbe cercare un club dove giocare con maggiore continuità, una possibilità che la Juventus potrebbe offrirgli.

Juventus-Frattesi: trattativa complicata con l'Inter

Nonostante l’ipotesi sia presa in considerazione, Ceccarini evidenzia come l’operazione sia complicata già a gennaio: "Trattare con l’Inter, diretta rivale nella corsa allo Scudetto, non è semplice, e i nerazzurri difficilmente lascerebbero partire un giocatore così centrale a metà stagione senza un’offerta davvero convincente".

Il club ha bisogno di alzare il livello tecnico della rosa, e la sessione di gennaio rappresenta l’occasione giusta. La dirigenza sta valutando diverse piste, ma l’opzione Frattesi, pur non semplice da concretizzare, resta una suggestione concreta per fornire a Spalletti un centrocampista “box-to-box” ideale per il suo stile di gioco.

David non convice i bianconeri, possibile addio a gennaio: su di lui Tottenham e Chelsea

L’esperienza di Jonathan David alla Juventus sta rapidamente assumendo i contorni di un incubo. Dopo un avvio di stagione deludente, segnato da prestazioni opache e numerose panchine la dirigenza starebbe già valutando l’ipotesi di una separazione clamorosa.

L’attaccante canadese classe 2000 non ha convinto la società: l’investimento estivo non ha prodotto i risultati sperati. David è apparso spesso fuori dal contesto della squadra, faticando a trovare il suo spazio e il feeling con il gol, con episodi come l’errore a porta vuota contro il Villarreal nella gestione Tudor ancora nella memoria dei tifosi.

In questo contesto entra in gioco l’interesse della Premier League, mai sopito e ora rafforzato dalla difficoltà del giocatore in Serie A.

Club inglesi sembrano apprezzare ancora le sue caratteristiche, in particolare velocità e capacità di attaccare la profondità. Secondo quanto riportato da Ceccarini, in prima fila ci sarebbero due top club londinesi: il Tottenham, già attento a Vlahovic, e il Chelsea.