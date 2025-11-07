Il Celta Vigo accoglierà il Barcellona domenica 9 novembre 2025, alle ore 21, presso l'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo, per la dodicesima giornata della Liga 2025/26. Un incontro atteso che vedrà il ritorno dei blaugrana in una sfida storicamente complessa sul campo galiziano.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Barcelona

Celta Vigo (3-4-3): Iván Villar; Carl Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez; Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Sergio Carreira, Óscar Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Ferran Jutglà.

Barcelona (4-2-3-1): Szczęsny; Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Álex Balde, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Marc Casadó; Fermín López, Marcus Rashford, Lamine Yamal; Ferran Torres.

Spain Flag
La Liga
Giornata 12
07/11/2025 21:00
Elche
VS
Real Sociedad
08/11/2025 14:00
Girona
VS
Alaves
08/11/2025 16:15
Sevilla
VS
Osasuna
08/11/2025 18:30
Atletico Madrid
VS
Levante
08/11/2025 21:00
Espanyol
VS
Villarreal
09/11/2025 14:00
Athletic Club
VS
Oviedo
09/11/2025 16:15
Rayo Vallecano
VS
Real Madrid
09/11/2025 18:30
Valencia
VS
Real Betis
09/11/2025 18:30
Mallorca
VS
Getafe
09/11/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Barcelona

Quote di Celta Vigo-Barcelona: blaugrana avanti nei pronostici

I bookmaker vedono il Barcellona favorito per la vittoria. William Hill quota il successo blaugrana a 1.62, mentre il pareggio è quotato a 4.20. Il colpo interno del Celta, che non parte battuto, è fissato a 4.75. le stesse quote vengono offerte da Bet365, evidenziando un consenso unanime sui favoriti della serata.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
11
10
0
1
26 / 10
16
30
W
W
W
W
L
2
Barcelona
11
8
1
2
28 / 13
15
25
W
L
W
L
W
3
Villarreal
11
7
2
2
22 / 10
12
23
W
W
D
L
W
4
Atletico Madrid
11
6
4
1
21 / 10
11
22
W
W
W
D
W
5
Real Betis
11
5
4
2
18 / 12
6
19
W
L
D
W
W
6
Espanyol
11
5
3
3
15 / 13
2
18
L
W
W
L
D
7
Getafe
11
5
2
4
12 / 13
-1
17
W
W
L
L
D
8
Alaves
11
4
3
4
11 / 10
1
15
W
L
D
W
L
9
Elche
11
3
5
3
12 / 13
-1
14
L
L
D
L
W
10
Rayo Vallecano
11
4
2
5
12 / 14
-2
14
L
W
W
W
L
11
Athletic Club
11
4
2
5
11 / 13
-2
14
L
L
D
W
L
12
Celta Vigo
11
2
7
2
13 / 14
-1
13
W
W
D
D
L
13
Sevilla
11
4
1
6
17 / 19
-2
13
L
L
L
W
W
14
Real Sociedad
11
3
3
5
13 / 16
-3
12
W
W
D
L
L
15
Osasuna
11
3
2
6
9 / 12
-3
11
D
L
L
W
L
16
Levante
11
2
3
6
15 / 20
-5
9
L
D
L
W
D
17
Mallorca
11
2
3
6
11 / 18
-7
9
L
D
W
L
W
18
Valencia
11
2
3
6
10 / 20
-10
9
L
L
D
L
L
19
Oviedo
11
2
2
7
7 / 19
-12
8
D
D
L
L
W
20
Girona
11
1
4
6
10 / 24
-14
7
L
D
L
W
D

Le prestazioni dei giocatori chiave: occhi su Borja Iglesias e Lamine Yamal

L’esperienza di Borja Iglesias sarà importante per il Celta Vigo.

Con quattro gol in 11 apparizioni stagionali, l'attaccante di Santiago di Compostela porta non solo gol ma anche una presenza fisica significativa nell’attacco galiziano. Con 16 tiri totali, la sua precisione sotto porta è tangibile, e l’ariete biancoceleste cercherà di sfruttare ogni occasione contro la retroguardia blaugrana.

Il giovane attaccante Ferran Jutglà potrebbe rivelarsi il jolly in attacco per il Celta. Con 2 reti in 9 presenze, ha mostrato un promettente senso del gol e una notevole abilità nei dribbling (18 tentativi, 5 successi). Sarà uno degli uomini da tenere d'occhio per la difesa del Barça.

Sul versante opposto, Lamine Yamal, in questa prima parte di stagione col Barcellona 3 reti e 4 assist in 7 presenze.

La sua rapidità e visione di gioco lo rendono un elemento pericoloso per qualsiasi difesa, con 60 dribbling tentati, di cui 32 riusciti. Un talento precoce che il Celta dovrà arginare con attenzione se vorrà strappare punti preziosi contro il gigante catalano.
