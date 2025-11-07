Il Celta Vigo accoglierà il Barcellona domenica 9 novembre 2025, alle ore 21, presso l'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo, per la dodicesima giornata della Liga 2025/26. Un incontro atteso che vedrà il ritorno dei blaugrana in una sfida storicamente complessa sul campo galiziano.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Barcelona

Celta Vigo (3-4-3): Iván Villar; Carl Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez; Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Sergio Carreira, Óscar Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Ferran Jutglà.

Barcelona (4-2-3-1): Szczęsny; Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Álex Balde, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Marc Casadó; Fermín López, Marcus Rashford, Lamine Yamal; Ferran Torres.

Quote di Celta Vigo-Barcelona: blaugrana avanti nei pronostici

I bookmaker vedono il Barcellona favorito per la vittoria. William Hill quota il successo blaugrana a 1.62, mentre il pareggio è quotato a 4.20. Il colpo interno del Celta, che non parte battuto, è fissato a 4.75. le stesse quote vengono offerte da Bet365, evidenziando un consenso unanime sui favoriti della serata.

Le prestazioni dei giocatori chiave: occhi su Borja Iglesias e Lamine Yamal

L’esperienza di Borja Iglesias sarà importante per il Celta Vigo.

Con quattro gol in 11 apparizioni stagionali, l'attaccante di Santiago di Compostela porta non solo gol ma anche una presenza fisica significativa nell’attacco galiziano. Con 16 tiri totali, la sua precisione sotto porta è tangibile, e l’ariete biancoceleste cercherà di sfruttare ogni occasione contro la retroguardia blaugrana.

Il giovane attaccante Ferran Jutglà potrebbe rivelarsi il jolly in attacco per il Celta. Con 2 reti in 9 presenze, ha mostrato un promettente senso del gol e una notevole abilità nei dribbling (18 tentativi, 5 successi). Sarà uno degli uomini da tenere d'occhio per la difesa del Barça.

Sul versante opposto, Lamine Yamal, in questa prima parte di stagione col Barcellona 3 reti e 4 assist in 7 presenze.

La sua rapidità e visione di gioco lo rendono un elemento pericoloso per qualsiasi difesa, con 60 dribbling tentati, di cui 32 riusciti. Un talento precoce che il Celta dovrà arginare con attenzione se vorrà strappare punti preziosi contro il gigante catalano.