Si infiamma la tredicesima giornata di Premier League con l’atteso confronto tra Chelsea e Arsenal, in programma il 30 novembre alle 17:30. Stamford Bridge farà da cornice a una sfida ad alta intensità, con i “Blues” di casa pronti a fronteggiare i “Gunners” in una battaglia che può pesare molto sulla classifica. Il match assume un valore particolare non solo per la storica rivalità londinese, ma anche per il momento che entrambe le squadre stanno attraversando nella stagione attuale.

England Flag
Premier League
Giornata 13
29/11/2025 16:00
Manchester City
VS
Leeds
29/11/2025 16:00
Brentford
VS
Burnley
29/11/2025 16:00
Sunderland
VS
Bournemouth
29/11/2025 18:30
Everton
VS
Newcastle
29/11/2025 21:00
Tottenham
VS
Fulham
30/11/2025 13:00
Crystal Palace
VS
Manchester United
30/11/2025 15:05
West Ham
VS
Liverpool
30/11/2025 15:05
Nottingham Forest
VS
Brighton
30/11/2025 15:05
Aston Villa
VS
Wolves
30/11/2025 17:30
Chelsea
VS
Arsenal

Quote di Chelsea-Arsenal: 'Gunners' favoriti

I riflettori dei bookmaker sono puntati sull’Arsenal, leggermente favorito per il colpo esterno.

Su William Hill il successo dei “Gunners” è offerto a 2.20, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Chelsea a 3.25. Una tendenza confermata anche da Bet365, dove l’Arsenal è quotato a 2.20, il pari a 3.30 e il successo casalingo dei “Blues” sale a 3.40.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
12
9
2
1
24 / 6
18
29
W
D
W
W
W
2
Chelsea
12
7
2
3
23 / 11
12
23
W
W
W
L
W
3
Manchester City
12
7
1
4
24 / 10
14
22
L
W
W
L
W
4
Aston Villa
12
6
3
3
15 / 11
4
21
W
W
L
W
W
5
Crystal Palace
12
5
5
2
16 / 9
7
20
W
D
W
L
D
6
Brighton
12
5
4
3
19 / 16
3
19
W
D
W
L
W
7
Sunderland
12
5
4
3
14 / 11
3
19
L
D
D
W
W
8
Bournemouth
12
5
4
3
19 / 20
-1
19
D
L
L
W
D
9
Tottenham
12
5
3
4
20 / 14
6
18
L
D
L
W
L
10
Manchester United
12
5
3
4
19 / 19
0
18
L
D
D
W
W
11
Everton
12
5
3
4
13 / 13
0
18
W
W
D
L
L
12
Liverpool
12
6
0
6
18 / 20
-2
18
L
L
W
L
L
13
Brentford
12
5
1
6
18 / 19
-1
16
L
W
L
W
W
14
Newcastle
12
4
3
5
13 / 15
-2
15
W
L
L
W
L
15
Fulham
12
4
2
6
13 / 16
-3
14
W
L
W
L
L
16
Nottingham Forest
12
3
3
6
13 / 20
-7
12
W
W
D
L
L
17
West Ham
12
3
2
7
15 / 25
-10
11
D
W
W
L
L
18
Leeds
12
3
2
7
11 / 22
-11
11
L
L
L
W
L
19
Burnley
12
3
1
8
14 / 24
-10
10
L
L
L
W
W
20
Wolves
12
0
2
10
7 / 27
-20
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti chiave

Jamie Bynoe-Gittens: il diamante grezzo del Chelsea

Il giovane talento dei “Blues”, ancora in piena fase di crescita, sta vivendo una stagione di consolidamento.

Utilizzato prevalentemente come arma a partita in corso, ha mostrato lampi di qualità grazie alla sua rapidità nello stretto e alla capacità di creare superiorità. Le sue prestazioni, pur non essendo ancora esplosive sul piano realizzativo, lo confermano come uno dei prospetti più intriganti della rosa di Stamford Bridge.

João Pedro: precisione e pericolosità

Il brasiliano rappresenta una delle minacce più costanti della Premier League grazie alla sua tecnica e alla sua capacità di muoversi tra le linee. Letale nell’uno contro uno e bravo a trovare il tempo giusto per l’inserimento, João Pedro si è distinto per continuità e lucidità sotto porta, rivelandosi uno dei profili offensivi più completi del campionato.

Bukayo Saka: il folletto della fascia

L’esterno dell’Arsenal è l’uomo in più dei “Gunners”. Con il suo mancino educato, i movimenti a piede invertito e la capacità di accendersi nei momenti chiave, Saka continua a essere un fattore determinante. Pericoloso nei dribbling, incisivo nell’ultimo passaggio e spesso decisivo in zona gol, è il principale riferimento creativo della squadra di Arteta, soprattutto sulla fascia destra, una delle corsie più temute della Premier League.
