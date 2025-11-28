Si infiamma la tredicesima giornata di Premier League con l’atteso confronto tra Chelsea e Arsenal, in programma il 30 novembre alle 17:30. Stamford Bridge farà da cornice a una sfida ad alta intensità, con i “Blues” di casa pronti a fronteggiare i “Gunners” in una battaglia che può pesare molto sulla classifica. Il match assume un valore particolare non solo per la storica rivalità londinese, ma anche per il momento che entrambe le squadre stanno attraversando nella stagione attuale.

Quote di Chelsea-Arsenal: 'Gunners' favoriti

I riflettori dei bookmaker sono puntati sull’Arsenal, leggermente favorito per il colpo esterno.

Su William Hill il successo dei “Gunners” è offerto a 2.20, il pareggio a 3.30 e la vittoria del Chelsea a 3.25. Una tendenza confermata anche da Bet365, dove l’Arsenal è quotato a 2.20, il pari a 3.30 e il successo casalingo dei “Blues” sale a 3.40.

Le statistiche dei protagonisti chiave

Jamie Bynoe-Gittens: il diamante grezzo del Chelsea

Il giovane talento dei “Blues”, ancora in piena fase di crescita, sta vivendo una stagione di consolidamento.

Utilizzato prevalentemente come arma a partita in corso, ha mostrato lampi di qualità grazie alla sua rapidità nello stretto e alla capacità di creare superiorità. Le sue prestazioni, pur non essendo ancora esplosive sul piano realizzativo, lo confermano come uno dei prospetti più intriganti della rosa di Stamford Bridge.

João Pedro: precisione e pericolosità

Il brasiliano rappresenta una delle minacce più costanti della Premier League grazie alla sua tecnica e alla sua capacità di muoversi tra le linee. Letale nell’uno contro uno e bravo a trovare il tempo giusto per l’inserimento, João Pedro si è distinto per continuità e lucidità sotto porta, rivelandosi uno dei profili offensivi più completi del campionato.

Bukayo Saka: il folletto della fascia

L’esterno dell’Arsenal è l’uomo in più dei “Gunners”. Con il suo mancino educato, i movimenti a piede invertito e la capacità di accendersi nei momenti chiave, Saka continua a essere un fattore determinante. Pericoloso nei dribbling, incisivo nell’ultimo passaggio e spesso decisivo in zona gol, è il principale riferimento creativo della squadra di Arteta, soprattutto sulla fascia destra, una delle corsie più temute della Premier League.