Il Chelsea ospita i Wolves allo Stamford Bridge sabato 8 novembre alle ore 21:00 per l'undicesima giornata di Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Chelsea-Wolves

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Trevoh Chalobah, Fofana, Cucurella, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Reece James; Fernández, Garnacho, Estevão; João Pedro.

Wolves (5-3-2): Sam Johnstone; David Wolfe, Santi Bueno, Toti Gomes, Hoever, Hugo Bueno; Krejčí, Munetsi, Bellegarde; Jhon Arias, Larsen.

Quote di Chelsea-Wolves: i Blues dominano i pronostici

I bookmaker puntano sul Chelsea come favorito indiscusso.

William Hill quota la vittoria interna a 1.36, il pareggio a 4.80 e il successo ospite a 7.50. Bet365 conferma le tendenze con il segno 1 a quota 1.36, pari a 4.75 e successo dei Wolves offerto a 8.50. Gli uomini di Londra sembrano avere tutto dalla loro parte per imporsi.

Le statistiche dei giocatori chiave: Garnacho, João Pedro e Larsen

Alejandro Garnacho: Il giovane attaccante argentino, naturale spina nel fianco per le difese avversarie, ha totalizzato 255 minuti in 5 presenze, mettendo a segno 1 gol.

Nonostante la giovane età, Garnacho promette di essere un jolly decisivo grazie alla sua abilità nei dribbling e la capacità di conquistare falli, 6 quelli ottenuti finora.

João Pedro: Il brasiliano, con 10 presenze stagionali, ha dimostrato di essere un ingranaggio determinante nello scacchiere di Chelsea. Le sue 3 reti e altrettanti assist in 851 minuti parlano di un giocatore capace di incidere sul risultato, complice una buona precisione al tiro, avendo centrato lo specchio 8 volte su 12 tentativi.

Jørgen Strand Larsen: Per i Wolves, Larsen, nonostante una stagione altalenante, rappresenta un riferimento grazie alla sua prestanza fisica. Incaricato di finalizzare le azioni, conta 1 gol in 8 presenze, giocando 621 minuti. Con 87 duelli disputati, di cui 33 vinti, il norvegese cerca di imporsi nel gioco aereo e contribuire in fase offensiva.