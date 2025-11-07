Il Chelsea ospita i Wolves allo Stamford Bridge sabato 8 novembre alle ore 21:00 per l'undicesima giornata di Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Chelsea-Wolves

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Trevoh Chalobah, Fofana, Cucurella, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Reece James; Fernández, Garnacho, Estevão; João Pedro.

Wolves (5-3-2): Sam Johnstone; David Wolfe, Santi Bueno, Toti Gomes, Hoever, Hugo Bueno; Krejčí, Munetsi, Bellegarde; Jhon Arias, Larsen.

England Flag
Premier League
Giornata 11
08/11/2025 13:30
Tottenham
VS
Manchester United
08/11/2025 16:00
Everton
VS
Fulham
08/11/2025 16:00
West Ham
VS
Burnley
08/11/2025 18:30
Sunderland
VS
Arsenal
08/11/2025 21:00
Chelsea
VS
Wolves
09/11/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Brighton
09/11/2025 15:00
Brentford
VS
Newcastle
09/11/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Leeds
09/11/2025 15:00
Aston Villa
VS
Bournemouth
09/11/2025 17:30
Manchester City
VS
Liverpool

Quote di Chelsea-Wolves: i Blues dominano i pronostici

I bookmaker puntano sul Chelsea come favorito indiscusso.

William Hill quota la vittoria interna a 1.36, il pareggio a 4.80 e il successo ospite a 7.50. Bet365 conferma le tendenze con il segno 1 a quota 1.36, pari a 4.75 e successo dei Wolves offerto a 8.50. Gli uomini di Londra sembrano avere tutto dalla loro parte per imporsi.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
10
8
1
1
18 / 3
15
25
W
W
W
W
W
2
Manchester City
10
6
1
3
20 / 8
12
19
W
L
W
W
W
3
Liverpool
10
6
0
4
18 / 14
4
18
W
L
L
L
L
4
Sunderland
10
5
3
2
12 / 8
4
18
D
W
W
L
W
5
Bournemouth
10
5
3
2
17 / 14
3
18
L
W
D
W
D
6
Tottenham
10
5
2
3
17 / 8
9
17
L
W
L
W
D
7
Chelsea
10
5
2
3
18 / 11
7
17
W
L
W
W
L
8
Manchester United
10
5
2
3
17 / 16
1
17
D
W
W
W
L
9
Crystal Palace
10
4
4
2
14 / 9
5
16
W
L
D
L
W
10
Brighton
10
4
3
3
17 / 15
2
15
W
L
W
D
W
11
Aston Villa
10
4
3
3
9 / 10
-1
15
L
W
W
W
W
12
Brentford
10
4
1
5
14 / 16
-2
13
L
W
W
L
W
13
Newcastle
10
3
3
4
10 / 11
-1
12
L
W
L
W
L
14
Everton
10
3
3
4
10 / 13
-3
12
D
L
L
W
D
15
Fulham
10
3
2
5
12 / 14
-2
11
W
L
L
L
L
16
Leeds
10
3
2
5
9 / 17
-8
11
L
W
L
L
D
17
Burnley
10
3
1
6
12 / 19
-7
10
L
W
W
L
L
18
West Ham
10
2
1
7
10 / 21
-11
7
W
L
L
L
D
19
Nottingham Forest
10
1
3
6
7 / 19
-12
6
D
L
L
L
L
20
Wolves
10
0
2
8
7 / 22
-15
2
L
L
L
D
D

Le statistiche dei giocatori chiave: Garnacho, João Pedro e Larsen

Alejandro Garnacho: Il giovane attaccante argentino, naturale spina nel fianco per le difese avversarie, ha totalizzato 255 minuti in 5 presenze, mettendo a segno 1 gol.

Nonostante la giovane età, Garnacho promette di essere un jolly decisivo grazie alla sua abilità nei dribbling e la capacità di conquistare falli, 6 quelli ottenuti finora.

João Pedro: Il brasiliano, con 10 presenze stagionali, ha dimostrato di essere un ingranaggio determinante nello scacchiere di Chelsea. Le sue 3 reti e altrettanti assist in 851 minuti parlano di un giocatore capace di incidere sul risultato, complice una buona precisione al tiro, avendo centrato lo specchio 8 volte su 12 tentativi.

Jørgen Strand Larsen: Per i Wolves, Larsen, nonostante una stagione altalenante, rappresenta un riferimento grazie alla sua prestanza fisica. Incaricato di finalizzare le azioni, conta 1 gol in 8 presenze, giocando 621 minuti. Con 87 duelli disputati, di cui 33 vinti, il norvegese cerca di imporsi nel gioco aereo e contribuire in fase offensiva.
