Il Crystal Palace si prepara ad accogliere il Brighton domenica 9 novembre alle 15:00 al Selhurst Park di Londra, nella sfida valida per l’undicesima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Brighton

Il Crystal Palace dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1, puntando su equilibrio e rapidità negli ultimi metri. Tra i pali spazio a Dean Henderson, protetto dal terzetto difensivo formato da Lacroix, Marc Guehi e Chris Richards. In mezzo al campo, la coppia Kamada-Lerma garantirà filtro e geometrie, con Daniel Muñoz e Tyrick Mitchell pronti a spingere sulle corsie esterne.

In avanti, Ismaïla Sarr e Yéremy Pino agiranno alle spalle del terminale offensivo Jean-Philippe Mateta.

Il Brighton, invece, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 a trazione offensiva. Verbruggen difenderà la porta, mentre la linea difensiva sarà composta da Lewis Dunk e Van Hecke al centro, con Kadıoğlu e Mats Wieffer sugli esterni. In mediana, spazio al duo Yasin Ayari-Carlos Baleba, incaricato di proteggere la difesa e dare ritmo alla manovra. Alle spalle dell’unica punta Danny Welbeck, agirà il terzetto offensivo composto da Rutter, Diego Gómez e Yankuba Minteh, pronto a creare pericoli tra le linee.

Quote di Crystal Palace-Brighton: equilibrio in campo

Le quote dei bookmaker evidenziano un sostanziale equilibrio, con un lieve favore per il Crystal Palace, spinto dal pubblico di casa del Selhurst Park.

Su William Hill e Bet365, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 2.25, mentre il pareggio è offerto rispettivamente a 3.40 e 3.50. Il successo esterno del Brighton è invece proposto a 3.00 da William Hill e a 3.10 da Bet365.

Le statistiche dei giocatori chiave: Mateta contro Welbeck

Jean-Philippe Mateta si conferma il punto di riferimento offensivo del Crystal Palace.

L’attaccante francese ha collezionato 10 presenze in questa stagione di Premier League, totalizzando circa 870 minuti giocati e mettendo a segno 6 reti, numeri che lo rendono uno dei protagonisti più concreti della formazione di Hodgson.

Sul fronte opposto, il Brighton si affida all’esperienza di Danny Welbeck, che finora ha trovato la via del gol in 6 occasioni nelle sue 10 apparizioni stagionali. L’attaccante inglese resta una presenza costante nell’area avversaria, capace di sfruttare la sua tecnica e il suo senso della posizione per incidere nei momenti chiave del match.