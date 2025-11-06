C’è un nuovo estimatore a Torino per Weston McKennie e porta il nome di Luciano Spalletti. Il neo tecnico della Juventus, arrivato per riprendere una squadra che sotto la gestione Tudor stava pericolosamente sbandando, sarebbe rimasto particolarmente colpito dall’approccio e dalla duttilità del centrocampista statunitense.

Juve, Spalletti e quella voglia di trattenere in bianconero un jolly tattico come McKennie

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Spalletti avrebbe già espresso alla dirigenza la volontà di trattenere McKennie, il cui contratto con la Vecchia Signora è in scadenza a giugno 2026.

Il tecnico toscano, grande cultore dei giocatori capaci di interpretare più ruoli, vedrebbe nell’americano un elemento perfettamente in linea con la sua filosofia calcistica.

Del resto, McKennie da quando veste la casacca bianconera ha dimostrato di poter essere impiegato praticamente ovunque: terzino destro, mezz’ala, centrocampista centrale, esterno alto. Una polivalenza che, nel calcio moderno, rappresenta un valore aggiunto raro e prezioso. Spalletti, che ha costruito i suoi successi su calciatori duttili e intelligenti tatticamente, avrebbe dunque individuato nel texano una pedina chiave per dare equilibrio e imprevedibilità alla sua nuova Juventus.

La situazione contrattuale, tuttavia, resta da definire.

L’attuale accordo di McKennie scadrà la prossima estate, e l’intenzione di Spalletti sarebbe quella di evitare di arrivare a quel punto con un nodo ancora irrisolto. Il tecnico avrebbe chiesto alla società di muoversi per un rinnovo, segnale chiaro della fiducia nei confronti di un giocatore che, solo pochi mesi fa, sembrava ai margini del progetto.

Juventus, un déjà vu per McKennie che riporta indietro i bianconeri di un anno

Un déjà vu, verrebbe da definirlo. Lo scorso anno, infatti, McKennie era stato vicino all’addio: inserito nell’operazione Douglas Luiz con l’Aston Villa, il suo destino pareva segnato. L’affare saltò nelle modalità iniziali e solo l’inserimento di Barrenechea e Iling Jr permise di chiudere la trattativa, lasciando l’americano a Torino.

Inizialmente accolto con scetticismo, il texano riuscì però a ribaltare le gerarchie, guadagnandosi la fiducia di Thiago Motta e un rinnovo di un anno, rimandando così la decisione definitiva.

Ora la storia potrebbe ripetersi. McKennie, da possibile partente a uomo chiave, è pronto a vivere una nuova primavera juventina. E stavolta, con Spalletti in panchina, la sensazione è che la sua avventura bianconera possa davvero prendere una direzione diversa, quella di una conferma convinta e di un ruolo da protagonista nel nuovo corso tecnico.