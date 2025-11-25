La Juventus torna a fare punti in Europa grazie a una vittoria arrivata all’ultimo respiro, al termine di una partita che ha messo a dura prova nervi, identità e ambizioni dei bianconeri. Nel match di Champions League contro il Bodo/Glimt, presentato alla vigilia come un crocevia fondamentale per il futuro del club nella massima competizione continentale, gli uomini di Spalletti hanno rischiato grosso, ma hanno trovato nel recupero il guizzo che può cambiare la stagione. A siglarlo è stato Jonathan David, entrato nella ripresa e capace di essere determinante.

Juve, una montagna russe di emozioni

La gara era però iniziata in salita. Il Bodo/Glimt, ben organizzato e mai intimorito dal prestigio dell’avversario, aveva trovato il vantaggio al 27’ del primo tempo grazie a Ole Blomberg, lesto a insaccare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una rete che aveva fatto riaffiorare vecchie paure, con la Juventus costretta ancora una volta a rincorrere e a fare i conti con le proprie difficoltà nel mantenere controllo e compattezza.

La reazione bianconera, però, non si è fatta attendere troppo: appena tre minuti dopo l’inizio della ripresa, Lois Openda ha trovato la rete del pareggio, dando nuova energia alla squadra. Dieci minuti più tardi, Weston McKennie ha completato la rimonta, sfruttando il momento positivo e riportando la Juventus in vantaggio con un poderoso colpo di testa.

Un segnale che sembrava preludere a una serata finalmente in discesa.

Ma così non è stato. Il Bodo/Glimt, infatti, non ha mollato la presa. All’87’, un intervento poco pulito di Cabal ha portato al rigore trasformato da Sondre Fet. A quel punto, l’ombra del pareggio, pesante per la classifica e per il morale, si allungava minacciosa sulla Juventus.

Jonathan David, la zampata che può cambiare una stagione

Ed è qui che è cambiato tutto. Quando la partita sembrava ormai incanalata verso un risultato che avrebbe aperto scenari critici e inevitabili polemiche, Jonathan David ha scritto la pagina che fino a un attimo prima nessuno vedeva all’orizzonte. Al 92’, su un’azione convulsa in area e un pallone carambolante, l’attaccante canadese ha trovato il tap-in che ha fatto crollare ogni tensione e liberato l’urlo di una tifoseria.

Un gol pesantissimo, simbolicamente e praticamente: una prima vittoria europea che restituisce fiducia alla squadra e accende una possibile svolta nella stagione del giocatore, autore finora di un tante prestazioni deludenti.

La Juventus, grazie a questo successo, porta a casa tre punti che valgono oro e si issa momentaneamente al 21º posto della maxi classifica di Champions League, in attesa dei risultati delle altre squadre di questo mercoledì. Un posizionamento che non cambia troppo il quadro, ma che permette ai bianconeri di tirare un sospiro di sollievo e guardare con ottimismo alle prossime gare casalinghe con Pafos e Benfica.