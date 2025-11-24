La vittoria per 3-1 sull'Atalanta nella 12^ giornata di Serie A ha tamponato, per certi aspetti, tante voci che si erano create attorno al Napoli di Antonio Conte. Nonostante qualche assenza pesante, come l'infortunato Anguissa, la squadra ha saputo reagire con grinta dopo la sconfitta di Bologna per 2-0. Il vero test sarà mantenere questa costanza di rendimento in un campionato molto competitivo, guidato, sin qui dalla Roma.

Dei campani e non solo, Blasting News ha parlato con la giornalista Jolanda De Rienzo.

Jolanda De Rienzo: 'Il Napoli sta reggendo bene visti anche i tantissimi infortuni e le numerose problematiche emerse ad inizio stagione'

La vittoria contro l’Atalanta ha dato un segnale importante dopo la sconfitta di Bologna. Come valuta oggi il percorso del Napoli in Serie A?

‘Credo che il Napoli sia ancora un cantiere aperto per ciò che è successo quest’estate. Sì, la squadra è cambiata e sicuramente sono cambiate le dinamiche anche perché vi sono più competizioni da affrontare ed era normale prendere le contromisure ad una stagione diversa. Il Napoli sta reggendo bene visti anche i tantissimi infortuni e le numerose problematiche emerse ad inizio stagione. Bisogna vedere per quanto tempo riuscirà ad adattarsi a tutte queste difficoltà ma i segnali emersi nella sfida con l’Atalanta mi sembrano positivi’.

Antonio Conte ha sottolineato più volte i cambiamenti nella rosa e le difficoltà incontrate. A suo avviso, su quale aspetto il Napoli deve ancora crescere per restare stabilmente nelle prime posizioni?

‘Il Napoli deve migliorare l’impianto dove si allena, le condizioni in cui sono quotidianamente i giocatori anche perché le fatiche sono tante e avere una struttura adeguata aiuta ad essere meno stressati. Penso che siano stati effettuati tanti passi avanti sul mercato e anche lì, più entrate arrivano più si può investire sui giocatori ma credo che come scouting e idee nel calciomercato il Napoli ha dimostrato di avere direttore sportivi negli anni e di avere grandi competenze a riguardo’.

La Roma sta dettando il ritmo del campionato, con Milan, Napoli e Inter immediatamente dietro.

Come vede la lotta Scudetto in questa stagione? Seppur è ancora presto.

‘Una lotta scudetto bellissima animata da tante squadre che secondo me hanno lo stesso livello di competitività. La Roma ha un deficit in attacco ma se interviene sul mercato a gennaio può mantenere questo livello. Il Milan ha il vantaggio che aveva il Napoli nella scorsa stagione, ovvero giocare una sola competizione e ha una rosa adeguata per poterlo fare. Il Napoli si sta scontrando con le fatiche della Champions League e ha perso in questo senso ma anche perdere giocatori non aiuta. L’Inter gioca bene ed è la squadra che gioca meglio ma meno completa. Con il cambio di allenatore e con le tante competizioni perdi qualcosa.

Possono combattere testa a testa’.

'Io penso che si debba fare tutto il possibile per arrivare al Mondiale'

Il percorso del Napoli in Champions League è stato finora altalenante. Quali crede siano le principali ragioni delle difficoltà incontrate in Europa: aspetti tattici, fisici o mentali?

‘Perché non sei semplicemente abituato a giocare in Europa e lo paghi. Il Napoli è tornato in Champions e deve prendere le misure a questa competizione che è nuova con più partite. Credo che anche mentalmente sia verso la strada giusta’.

Guardando alle prossime gare europee, ritiene che questo Napoli abbia le qualità per superare la fase a gironi e competere ad alti livelli anche nella fase a eliminazione diretta?

‘Penso possa competere fino alla fase successiva dei gironi. Non credo che in questo momento abbia quel peso europeo per continuare nella competizione’.

Non posso non chiederle un commento sulla Nazionale. E, inoltre, lei sarebbe favorevole o contraria al blocco del campionato a marzo?

‘Io penso che si debba fare tutto il possibile per arrivare al Mondiale. Se questo significa fare gli stage, il blocco dei campionati a marzo sono d’accordo. Poi, è sicuramente una Nazionale che paga più gli errori dei predecessori che quelli dell’attuale linea. I giocatori di oggi sono quelli formati dieci anni fa. È sui vivai che bisognerebbe intervenire’.

'La carica di adrenalina della Kings League non te la dà nessuno'

Lei ha vissuto da vicino l’esperienza della Kings League, un format che sta conquistando sempre più pubblico anche in Italia. Che cosa ha rappresentato per lei e cosa pensa di questo nuovo modo di raccontare il calcio?

‘Io non conoscevo bene la Kings League fin quando non l’ho vissuta da vicina. La carica di adrenalina, vissuta non come un gioco vicino al calcio ma come uno sport a parta non te la da nessuno. Esalta le caratteristiche dei giocatori, esalta i giocatori tatticamente intelligenti, abili nel dribbling e i giocatori di qualità. La partita rimane sempre aperta anche da regolamento, vuoi per il gol che vale doppio, i dadi, le card, la gara anche se la stai dominando si può ribaltare’.

La Kings League intercetta un pubblico giovanissimo e utilizza un linguaggio molto digitale. A suo parere, questo modello può influenzare in futuro anche il modo tradizionale di raccontare lo sport?

‘Io non credo che la Kings League possa influenzare altri sport. È tutto molto distinto. Andare ad adattare linguaggi diversi in canali comunicativi diversi non è mai vincente’.

Il suo rapporto con i social è spesso molto diretto e trasparente. Quanto pesano oggi queste piattaforme per una giornalista sportiva e come gestisce la convivenza con critiche e commenti talvolta aggressivi?

‘Ad oggi la comunicazione è importantissima per i giornalisti e per i content creator. Io mi ritengo più content creator perché condivido parte della mia vita e lo faccio con un senso di responsabilità perché spero di dare un esempio a chi è più giovane di me o a mio figlio, quindi sento molto la responsabilità quando condivido ad esempio un video’.

Jolanda: '‘La sfida più grande è quella rimanere coerenti e fedeli a sé stessi'

Negli anni lei ha costruito un’identità forte come giornalista e conduttrice. Qual è la sfida più grande del suo lavoro oggi, rispetto ai suoi esordi?

‘La sfida più grande è quella rimanere coerenti e fedeli a sé stessi. Oggi la voglia di apparire supera la notizia, i propri ideali. Ho sempre combattuto per difendere le mie idee e quella che sono. Spero e credo di aver fatto un buon lavoro. Più vado avanti più sono soddisfatta di questo concetto base che abbraccio nel mio lavoro e nella vita. Credo che il pubblico l’abbia percepito. Chi mi segue ha percepito la voglia di essere vera, sincera, corretta perché sono delle qualità in cui credo molto e cerco di trasferire e spero si sia capito’.

Si discute molto del ruolo delle donne nello sport e nel giornalismo. Dal suo punto di vista, che cosa è realmente cambiato e cosa invece necessita ancora di un miglioramento?

‘Io credo che ci sia molta ipocrisia. Non c’è niente di male nel dire che donne e uomini non sono uguali, sono diversi, ma non per questo non sono unici o che non possono fare le stesse cose ma lo fanno in modo diverse. Alcuni uomini lo fanno diversamente da altri uomini e alcune donne da altre donne. Già il fatto stesso che noi continuiamo a dividere le categorie in donne e uomini è completamente sbagliato. Facciamo confusione. Esistono giornalisti e giornaliste, conduttori e conduttrice. Uomo e donna non fa la differenza ma quello che fa.

Spesso quando una donna va in tv a parlare di calcio è automaticamente una giornalista quando magari non vuole essere una giornalista ma una conduttrice o una content creator. Essere giornalisti, invece, quando si è uomo e in tv si parla di sport automaticamente sai differenziare il giornalista dal tifoso, dal vip, dal tifoso. Per le donne, invece è automaticamente una giornalista quando può essere una tifosa. Aiuterebbe che si può parlare per passione ma anche per competenza, quindi una donna che si aggiorna, studia e vuole praticare questo campo e fa la giornalista, una donna competente con ottimo modo di tenere il palco, il dibattito fa la conduttrice. Capire le competenze singole aiuterebbe molto’.

Guardando al futuro, quali sono i progetti professionali che le piacerebbe realizzare nei prossimi anni?

‘Io mi sento molto fortunata perché credo di aver realizzato tutti i miei sogni. Volevo fare un lavoro che avesse a che fare con la comunicazione, volevo creare, volevo scrivere e lo sto facendo perché i format che faccio in televisione e i social sono scritti anche di mio pugno. Sicuramente un mio sogno sarebbe di cimentarmi, oltre che nel calcio che è la mia grandissima passione, in interviste, in un programma in stile Fabio Fazio ne ‘Il Tempo Che Fa’. Mi piacerebbe mostrare altri lati, altre sfaccettature di me che non si sono visti’.