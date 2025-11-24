Secondo quanto riferito ai microfoni di TMW Radio dall'ex calciatore Antonio Di Gennaro, se la Juventus avesse ingaggiato Gian Piero Gasperini la scorsa estate anziché puntare su altri, oggi sarebbe in piena corsa per vincere lo scudetto.

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e riferendosi alla Juventus ha detto: "Gasperini alla Juve, con questa squadra, avrebbe lottato per lo Scudetto. La Roma non ce li ha gli attaccanti della Juve.

Ce li avesse Gasperini... E' lui che incide".

Sempre sulla Juventus Di Gennaro si è poi chiesto: "Koop in due anni all'Atalanta ha fatto 28 gol, perché deve giocare dietro? Con tutto il rispetto, ma era determinante all'Atalanta in mezzo al campo. Lì la Juve manca di qualcosa e l'olandese deve tornare a fare la differenza li".

Di Gennaro ha poi osservato come Luciano Spalletti potrebbe adottare il 4-2-3-1 anche alla Juventus, ritenendo che la rosa attuale disponga degli elementi adatti per sostenerlo. Secondo l'ex centrocampista, il tecnico ha margine per variare l’assetto offensivo e possiede il potenziale per proporre soluzioni diverse in avanti, soprattutto considerando l’ottimo stato di forma di Dusan Vlahovic.

Ha tuttavia aggiunto di non comprendere perché l’allenatore fatichi a rigenerare alcuni giocatori, pur riconoscendo che tre settimane di lavoro rappresentino un periodo effettivamente limitato.

Passando all’analisi della Roma, Di Gennaro ha sottolineato l’impatto della straordinaria condizione atletica mostrata dalla squadra, apparsa brillante, propositiva e capace di creare gioco in continuità. Ha evidenziato inoltre come, nonostante le difficoltà legate all’assenza degli attaccanti, il gruppo abbia saputo adattarsi impiegando punte differenti e gestendo comunque con lucidità la gara. In questo contesto, ha definito Koné un calciatore completo: dotato di tecnica, capacità di interdizione e intelligenza tattica, al punto da immaginarlo destinato a club di grande prestigio.

Di Gennaro ha concluso affermando che la Roma, per coesione e qualità espressa, sia pienamente in corsa per lo scudetto. Ha elogiato il lavoro di Gasperini, capace di valorizzare ogni elemento della squadra e di proseguire, elevandolo sotto vari aspetti, il percorso avviato da Claudio Ranieri.

Juve e Gasperini, due parallele che hanno rischiato di incrociarsi in estate

Le strade della Juventus e di Gasperini avrebbero rischiato di incrociarsi nella scorsa estate, quando l'attuale amministratore delegato dei bianconeri Damien Comolli si sarebbe messo in contatto con il piemontese per proporgli la panchina della vecchia signora. Un tentativo vano, in quanto la Roma e nello specifico Claudio Ranieri, avevano già trovato l'accordo con l'ex Atalanta.