San Siro apre le porte al sabato sera della 13ª giornata di Serie A, con lo scontro tra Milan e Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20.45. Una sfida che arriva in un momento significativo per entrambe le squadre, reduci da percorsi recenti diversi ma accomunate dall’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Milan di Massimiliano Allegri giunge all’appuntamento dopo un ciclo di cinque giornate che ha regalato due vittorie e tre pareggi, un ruolino che testimonia solidità ma anche margini di crescita nella gestione delle partite.

L’ultimo turno ha visto il Milan imporsi nel derby contro l’Inter, una vittoria pesante sia sul piano emotivo sia su quello tecnico: il Milan ha saputo soffrire quando necessario, affidandosi alle parate decisive di Maignan, e ha colpito nei momenti chiave mostrando maturità e compattezza.

Allegri riproporrà il consolidato 3-5-2, un sistema che ha restituito equilibrio e solidità: Tomori, Gabbia e Pavlovic compongono una linea difensiva affidabile, mentre sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi garantiscono ampiezza e sostegno in entrambe le fasi. Il giovane esterno proveniente dal vivaio rossonero dovrebbe essere preferito ad Estupinan. In mezzo al campo Modric detta il ritmo del gioco, Rabiot offre dinamismo e capacità di rottura, mentre Fofana rappresenta la verticalità necessaria per innescare rapidamente le punte.

Davanti la coppia Leao con Nkunku resta l’arma più imprevedibile del Milan: velocità, creatività e capacità di attaccare la profondità sono elementi che possono fare la differenza contro una difesa che spesso concede metri nei ribaltamenti.

Il Milan, tuttavia, dovrà fare i conti con qualche assenza pesante. Su tutte quella di Christian Pulisic, out per un problema fisico che priva Allegri di uno degli elementi più determinanti nelle uscite palla al piede e nelle transizioni offensive. La sua capacità di cucire il gioco tra le linee e di creare superiorità numerica sulla trequarti resta difficilmente sostituibile: un’assenza che potrebbe cambiare il modo in cui il Milan attacca soprattutto nei momenti in cui è costretto a difendersi più basso.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, arriva con un bilancio leggermente migliore nelle ultime cinque gare: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Numeri che indicano una squadra ancora alla ricerca di continuità ma capace di esprimere un calcio efficace, soprattutto quando trova fluidità nella catena di sinistra e nei movimenti del tridente offensivo. L’ultima giornata ha mostrato una Lazio capace di creare molto, ma ancora vulnerabile nelle transizioni difensive e nelle seconde palle.

Il 4-3-3 di Sarri manterrà i soliti principi: costruzione dal basso, fraseggi rapidi e alternanza tra gioco interno ed esterno. Romagnoli e Gila guideranno la linea arretrata, mentre sulle corsie Marusic e Pellegrini offriranno supporto costante alla manovra.

In mezzo Vecino garantirà equilibrio, Guendouzi qualità e personalità nella gestione dei tempi di gioco, mentre Basic fungerà da collante con l’attacco. Davanti, il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni rappresenta una minaccia costante: l’ampiezza dei due esterni e la fisicità dell’ex Salernitana possono mettere alla prova la retroguardia rossonera, soprattutto nei duelli individuali.

Today’s matchday player was chosen by $ACM Fan Token holders on @socios ❤️‍🔥



Forza Rossoneri! pic.twitter.com/xR7JYt1lc0 — AC Milan (@acmilan) November 29, 2025

Il confronto tra i due sistemi di gioco è uno degli aspetti più interessanti della sfida. Il Milan tende a verticalizzare con rapidità e a sfruttare le uscite basse per sorprendere gli avversari, mentre la Lazio punta sul controllo del pallone e sulle rotazioni del centrocampo per creare linee di passaggio pulite.

Sarà una partita che potrebbe decidersi sulla qualità della pressione, sulla capacità di gestire il ritmo e sulla precisione nelle letture difensive.

Toccherà al signor Giuseppe Collu, 35enne fischietto sardo della sezione CAN di Cagliari, a dirigere la sfida di San Siro tra Milan e Lazio. Per l’arbitro è il terzo incrocio con i rossoneri, dopo Genoa-Milan dello scorso maggio e Milan-Cremonese in questa stagione, mentre con i biancocelesti si tratta del secondo confronto in Serie A. Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Daisuke Emanuele Yoshikawa, con Luca Zufferli nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR di Lissone ci sarà Aleandro Di Paolo, supportato da Daniele Paterna.

Milan: i giocatori a disposizione per Massimiliano Allegri per la tredicesima giornata

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano;

Difensori: Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odugu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Castiello, Leao, Nkunku

Lazio: la lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri per la partita a San Siro contro il Milan

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni