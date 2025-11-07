La Bundesliga scalda i motori per il decimo turno di campionato con la sfida tra Eintracht Francorforte e FSV Mainz 05. La partita si disputerà domenica 9 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 19:30 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Le probabili formazioni di Eintracht Francorforte-FSV Mainz 05

Per questo importante confronto, l'Eintracht Francoforte dovrebbe scendere in campo con un assetto 3-5-2. I titolari presumibilmente saranno: Zetterer in porta; difesa a tre con Robin Koch, Theate e Kristensen; al centrocampo Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Burkardt, Brown e Ritsu Doan; in attacco il duo offensivo formato da Ansgar Knauff ed Elye Wahi.

Dall'altra parte, il FSV Mainz 05 sembra orientato verso il modulo 3-4-2-1. Sicuramente vedremo in campo Robin Zentner trai pali, con Maloney, Dominik Kohr e Hanche-Olsen a formare il trio difensivo; a centrocampo Amiri, Sano, Mwene e Widmer; mentre in attacco ci saranno Paul Nebel e Hollerbach a supportare l’unica punta Jae-Sung Lee.

Quote di Eintracht Francoforte-FSV Mainz 05: i favoriti

Osservando le quote fornite dai bookmaker, si nota come l'Eintracht Francoforte sia considerato favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria dell'Eintracht a 1.83, mentre il pareggio e la vittoria del Mainz sono entrambe quotate a 3.80. Percentuali leggermente differenti da parte di Bet365, che mantiene la quota dell'Eintracht sempre a 1.83, ma porta quella del pareggio a 4.00 e la vittoria del team ospite a 3.90.

Statistiche dei giocatori chiave

Alcuni dei protagonisti più attesi in campo potranno sicuramente fare la differenza.

Tra le fila dell’Eintracht, Jonathan Michael Burkardt è sicuramente un elemento cruciale: alla sua giovane età di 25 anni, ha già collezionato 8 presenze in stagione con 6 gol all'attivo, mostrando una media di rendimento di 7.1. Il suo apporto offensivo è confermato dai 15 tiri totali di cui 8 a segno, senza dimenticare il rigore trasformato.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Ansgar Knauff, che ha totalizzato 9 presenze da cui ha raccolto 2 gol. La sua flessibilità nello schieramento gli permette di essere una pedina tattica molto utile alla squadra, e la sua capacità di dribbling (4 successi su 8 tentativi) può creare problemi alle difese avversarie.

Per il FSV Mainz 05, Lee Jae-Sung si presenta come uno dei fulcri principali dell'attacco, con 571 minuti giocati suddivisi su 7 partite in cui ha già trovato la via del gol una volta.

Lee, però, dovrà migliorare il suo impatto offensivo se vorrà contribuire a un risultato positivo per il Mainz.

Paul Nebel è un altro prospetto interessante del Mainz, con presenze in tutti e 7 gli incontri di questa stagione. Nonostante un gol e alcuni numeri di dribbling incoraggianti, deve prestare ai cartellini, avendo già accumulato un giallo e un rosso.