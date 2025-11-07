La Bundesliga scalda i motori per il decimo turno di campionato con la sfida tra Eintracht Francorforte e FSV Mainz 05. La partita si disputerà domenica 9 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 19:30 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Le probabili formazioni di Eintracht Francorforte-FSV Mainz 05

Per questo importante confronto, l'Eintracht Francoforte dovrebbe scendere in campo con un assetto 3-5-2. I titolari presumibilmente saranno: Zetterer in porta; difesa a tre con Robin Koch, Theate e Kristensen; al centrocampo Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Burkardt, Brown e Ritsu Doan; in attacco il duo offensivo formato da Ansgar Knauff ed Elye Wahi.

Dall'altra parte, il FSV Mainz 05 sembra orientato verso il modulo 3-4-2-1. Sicuramente vedremo in campo Robin Zentner trai pali, con Maloney, Dominik Kohr e Hanche-Olsen a formare il trio difensivo; a centrocampo Amiri, Sano, Mwene e Widmer; mentre in attacco ci saranno Paul Nebel e Hollerbach a supportare l’unica punta Jae-Sung Lee.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote di Eintracht Francoforte-FSV Mainz 05: i favoriti

Osservando le quote fornite dai bookmaker, si nota come l'Eintracht Francoforte sia considerato favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria dell'Eintracht a 1.83, mentre il pareggio e la vittoria del Mainz sono entrambe quotate a 3.80. Percentuali leggermente differenti da parte di Bet365, che mantiene la quota dell'Eintracht sempre a 1.83, ma porta quella del pareggio a 4.00 e la vittoria del team ospite a 3.90.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Statistiche dei giocatori chiave

Alcuni dei protagonisti più attesi in campo potranno sicuramente fare la differenza.

Tra le fila dell’Eintracht, Jonathan Michael Burkardt è sicuramente un elemento cruciale: alla sua giovane età di 25 anni, ha già collezionato 8 presenze in stagione con 6 gol all'attivo, mostrando una media di rendimento di 7.1. Il suo apporto offensivo è confermato dai 15 tiri totali di cui 8 a segno, senza dimenticare il rigore trasformato.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Ansgar Knauff, che ha totalizzato 9 presenze da cui ha raccolto 2 gol. La sua flessibilità nello schieramento gli permette di essere una pedina tattica molto utile alla squadra, e la sua capacità di dribbling (4 successi su 8 tentativi) può creare problemi alle difese avversarie.

Per il FSV Mainz 05, Lee Jae-Sung si presenta come uno dei fulcri principali dell'attacco, con 571 minuti giocati suddivisi su 7 partite in cui ha già trovato la via del gol una volta.

Lee, però, dovrà migliorare il suo impatto offensivo se vorrà contribuire a un risultato positivo per il Mainz.

Paul Nebel è un altro prospetto interessante del Mainz, con presenze in tutti e 7 gli incontri di questa stagione. Nonostante un gol e alcuni numeri di dribbling incoraggianti, deve prestare ai cartellini, avendo già accumulato un giallo e un rosso.
