Eintracht Francoforte e Wolfsburg si daranno battaglia il 30 novembre, alle ore 17:30, presso il suggestivo palco del Deutsche Bank Park di Francoforte. Sarà una gara valida per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26, importante crocevia per le ambizioni stagionali di entrambe le compagini.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Quote di Eintracht Francoforte-Wolfsburg: padroni di casa favoriti

Stando alle quote dei principali bookmaker, l'Eintracht parte favorito in questa sfida: William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 1.70, il pareggio a 4.00 e il successo del Wolfsburg a 4.20.

Anche Bet365 conferma questa linea, con una leggera variazione, quotando l'Eintracht a 1.73, il pareggio a 4.20, e la vittoria ospite anch’essa a 4.20.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche dei protagonisti della partita

Mario Götze è senza dubbio uno dei pilastri dell'Eintracht Francoforte.

Il centrocampista tedesco, pur avendo giocato solo 283 minuti in questa stagione, è atteso a dare il suo contributo in termini di esperienza e visione di gioco, già evidenziati dai suoi 175 passaggi completati e 6 passaggi chiave.

Ansgar Knauff rappresenta la freschezza e la grinta dell'attacco dell'Eintracht. Con 11 presenze a referto, ha già segnato 2 gol e servito un assist. La sua abilità nel dribbling è sottolineata da 7 successi su 14 tentativi.

Nel Wolfsburg, Lovro Majer occupa un ruolo cruciale a centrocampo, con una valutazione media di 6.76. Ha già messo a segno un gol e fornito un assist in 433 minuti.

Attenzione a Mohammed Amine Amoura, la stella d'attacco del Wolfsburg capace di trasformare 4 gol finora in campionato. Ha contribuito con 15 passaggi chiave e si prefigura come minaccia costante per la difesa avversaria.
