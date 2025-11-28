Eintracht Francoforte e Wolfsburg si daranno battaglia il 30 novembre, alle ore 17:30, presso il suggestivo palco del Deutsche Bank Park di Francoforte. Sarà una gara valida per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26, importante crocevia per le ambizioni stagionali di entrambe le compagini.

Quote di Eintracht Francoforte-Wolfsburg: padroni di casa favoriti

Stando alle quote dei principali bookmaker, l'Eintracht parte favorito in questa sfida: William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 1.70, il pareggio a 4.00 e il successo del Wolfsburg a 4.20.

Anche Bet365 conferma questa linea, con una leggera variazione, quotando l'Eintracht a 1.73, il pareggio a 4.20, e la vittoria ospite anch’essa a 4.20.

Le statistiche dei protagonisti della partita

Mario Götze è senza dubbio uno dei pilastri dell'Eintracht Francoforte.

Il centrocampista tedesco, pur avendo giocato solo 283 minuti in questa stagione, è atteso a dare il suo contributo in termini di esperienza e visione di gioco, già evidenziati dai suoi 175 passaggi completati e 6 passaggi chiave.

Ansgar Knauff rappresenta la freschezza e la grinta dell'attacco dell'Eintracht. Con 11 presenze a referto, ha già segnato 2 gol e servito un assist. La sua abilità nel dribbling è sottolineata da 7 successi su 14 tentativi.

Nel Wolfsburg, Lovro Majer occupa un ruolo cruciale a centrocampo, con una valutazione media di 6.76. Ha già messo a segno un gol e fornito un assist in 433 minuti.

Attenzione a Mohammed Amine Amoura, la stella d'attacco del Wolfsburg capace di trasformare 4 gol finora in campionato. Ha contribuito con 15 passaggi chiave e si prefigura come minaccia costante per la difesa avversaria.