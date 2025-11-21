Secondo quanto riferito dal giornalista Enrico Turcato su Juventibus, Manuel Locatelli non dovrebbe essere né il capitano né un riferimento per la formazione bianconera. Questo per le qualità non eccelse del centrocampista ex Sassuolo e Milan.

Juventus, Turcato: 'Locatelli non può essere ne il capitano ne un riferimento di questa squadra'

Il giornalista Enrico Turcato è stato ospite ai microfoni della trasmissione Juventibus e, parlando di Manuel Locatelli, centrocampista bianconero spesso criticato dai tifosi, ha detto: "Il mio credere in Locatelli è pressochè finito.

Non è un giocatore criticabile sotto l'aspetto dell'impegno, ci ha messo sempre la faccia e ha avuto comportamenti irreprensibili. Però è evidente, dopo 4 anni di Juve, che non sia un calciatore di alto livello e certamente non è un regista, perché non ha i tempi per dettare il gioco. Per me non può essere né il capitano né il riferimento di una grande Juventus, né tanto meno di una Juventus che vuole ripartire".

Turcato si è poi concentrato su altri due giocatori in difficoltà della Juve: "Onestamente non riconoscono Jonathan David, perché mi aspettavo un calciatore diverso. Gli anni al Lille credevo gli avessero permesso di accumulare esperienza e personalità, perché era diventato il trascinatore del club francese e sostanzialmente l'elemento più riconoscibile della formazione.

Il rendimento, per ora, non è stato però sufficiente e, al netto del fatto che non ha giocato tantissimo, anche quando è stato impiegato non ha risposto presente. Ricordo a tal proposito, errori clamorosi sotto porta con la maglia bianconera, una cosa che va completamente in controtendenza con le sue caratteristiche da bomber. Detto questo, fra David e Openda, un altro che sta andando male a Torino, penso comunque che sarà il canadese a rendersi più utile alla causa".

Su Openda il giornalista ha infine aggiunto: "Non sono mai stato troppo propenso al suo arrivo, ma non per la qualità intrinseca del calciatore ma perché non ho capito a cosa servisse un altro attaccante quando ne avevi già due in rosa.

Inoltre, il belga, a Lipsia, ha fatto vedere le sue migliori caratteristiche perché giocava in combinazione con Sesko in un attacco a due, un modulo che la Juventus evidentemente non utilizza. Ecco perché non mi piace vederlo con la maglia bianconera da prima punta, un ruolo che non lo esalta".

Juve, i tifosi commentano le parole di Turcato: 'Locatelli può fare al massimo la riserva'

Le parole di Turcato hanno acceso il dibattito sul web: "Per me Locatelli è un buon giocatore, non un grande giocatore, che alla Juve può e potrebbe starci come alternativa ai titolari. Una sostituzione tattica da ultima mezz'ora o dal primo minuto nel turnover" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Avere un capitano come Locatelli è semplicemente una vergogna: giocatore scarso, lento e privo di personalità.. Praticamente inutile".