Un punto a testa e tante recriminazioni per una sfida attesa che però non sposta gli equilibri di classifica: Fiorentina e Juventus chiudono sull’1-1, al termine di una gara intensa soprattutto nei primi 50 minuti, per poi spegnersi progressivamente nella seconda metà.
Kostic la sblocca, Mandragora la pareggia con un gol capolavoro
La partita si accende fin dalle prime battute, con entrambe le formazioni determinate a rompere l’equilibrio. La Fiorentina sfiora il vantaggio con una clamorosa occasione di Moise Kean, che scarica un destro violento sotto la traversa, trovando però il legno a negargli la gioia del gol.
La risposta bianconera è immediata: Dusan Vlahović, lanciato a campo aperto verso la porta, spreca l’uno contro uno con De Gea, non riuscendo a superare l’estremo difensore viola e confermando la serata poco brillante degli attaccanti.
Quando la prima frazione sembra destinata a chiudersi sullo 0-0, ecco il lampo della Juventus: in pieno recupero Filip Kostić raccoglie una carambola e trafigge il portiere con un sinistro angolato rasoterra, firmando il momentaneo vantaggio bianconero e gelando il Franchi.
Ma l’illusione dura appena tre minuti di ripresa. La Fiorentina rientra infatti dagli spogliatoi con maggiore aggressività e trova il pari con un gioiello di Rolando Mandragora, che dal limite dell’area esplode un destro chirurgico all’incrocio dei pali: una rete spettacolare che potrebbe meritare più di una copertina nella dodicesima giornata di Serie A.
Da lì in avanti la gara resta equilibrata, ma perde intensità e occasioni nitide. La Juventus si rende pericolosa con due tentativi: Kalulu, che calcia largo da buona posizione, e McKennie, il cui tiro viene neutralizzato da un attento De Gea. La Fiorentina prova a riprendersi il match, ma senza riuscire a creare altre vere palle gol.
Un pareggio che non soddisfa ne la Fiorentina di Vanoli ne la Juventus di Luciano Spalletti
Il punto ottenuto sul campo del Franchi lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre. La Fiorentina cercava una vittoria pesante contro una rivale storica per provare a risalire da quella scomoda ultima posizione in classifica in cui la formazione di Vanoli continua a ristagnare.
La Juventus, invece, sperava in un successo lontano da casa per spezzare il trend di pareggi che sta accompagnando l’inizio dell’era Spalletti. Ancora una volta, però, i bianconeri si fermano sul pari, rinviando l’appuntamento con una vittoria che servirebbe per ridare slancio e convinzione al nuovo progetto tecnico. Un punto a testa, dunque. Ma nessuno sorride davvero al triplice fischio.