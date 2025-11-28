Nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, il 29 novembre alle ore 15:00, il Genoa affronterà l'Hellas Verona per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. Il match rappresenta un vero e proprio scontro salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il clima teso e la voglia di riscatto caratterizzeranno la sfida, mentre i tifosi dello stadio Marassi si preparano a sostenere la loro squadra del cuore.

Le probabili formazioni di Genoa e Verona

Per il Genoa, allenato da De Rossi, si prevede un modulo 3-5-2 con Leali tra i pali, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa.

A centrocampo, Ellertsson prenderà il posto dello squalificato Norton-Cuffy, affiancato da Frendrup, Malinovskyi, Thorsby e Martin. In attacco, la coppia Vitinha-Colombo.

L'Hellas Verona di Zanetti schiererà probabilmente lo stesso modulo dei liguri, con Montipò in porta, Bella-Kotchap, Nelsson e Frese a comporre il reparto difensivo. Sulle fasce, Belghali e Bradaric saranno supportati da Al Musrati, Gagliardini e Bernede in mediana, mentre Giovane e Orban formeranno il tandem d'attacco.

Quote di Genoa-Verona: i grifoni leggermente favoriti

William Hill quota la vittoria interna del Genoa a 2.05, il pareggio a 2.90 e il successo del Verona a 4.00.

Anche Bet365 concede fiducia ai rossoblù, quotando il Genoa vincente a 2.05, mentre relega il Verona a un non semplice 4.20, segnale di quanto la formazione di casa sia considerata più solida quando calca il manto erboso di casa.

Statistiche dei giocatori chiave: Colombo e Vitinha per il Genoa, Giovane e Orban per Verona

Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Genoa, ha accumulato 652 minuti giocati in 12 presenze nella stagione in corso, evidenziando una certa combattività in campo con 122 duelli di cui 45 vinti.

Ha segnato un gol e fornito un assist, e il suo contributo sarà cruciale per i liguri in questo match delicato.

Vitinha, compagno di reparto di Colombo, ha totalizzato 552 minuti di gioco, partecipando a 11 gare. Con una percentuale di successo nel dribbling che tocca i 10 su 27 tentativi e un rating di 6.77, il portoghese offre fantasia e imprevedibilità, elementi fondamentali per sbloccare la difesa avversaria.

Per il Verona, l'attacco si appoggia su Giovane, il quale, con i suoi 971 minuti giocati e una media di 6.56, ha segnato 2 reti e fornito 3 assist. La sua capacità di mettere a segno 17 tiri nello specchio della porta su 24 totali rappresenta un pericolo concreto per la difesa avversaria.

Gift Emmanuel Orban, altro interprete offensivo fondamentale per Zanetti, ha 807 minuti nelle gambe in 10 apparizioni stagionali. Il nigeriano ha trovato il gol due volte e dato un assist, elementi che potrebbero fare la differenza in una partita così equilibrata sulla carta.