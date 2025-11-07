Si preannuncia una sfida intrigante quella tra il Girona e il Deportivo Alavés, in programma sabato 8 novembre alle ore 14:00 presso l'iconico Estadio Municipal de Montilivi. La partita, valida per il dodicesimo turno della La Liga 2025-2026, vedrà due squadre in cerca di punti cruciali per migliorare la loro posizione nel campionato.

Le probabili formazioni di Girona-Alaves

Il Girona prevede di schierarsi con un modulo 4-5-1, affidandosi tra i pali a Gazzaniga e una linea difensiva composta da Daley Blind, Vitor Reis, Álex Moreno e Arnau Martínez.

A centrocampo, il tecnico punterà sull’esperienza di Axel Witsel, supportato da Iván Martín, Ounahi, Tsygankov e Roca, mentre l'unica punta sarà Vanat.

L'Alaves risponderà con un modulo 3-4-2-1, schierando Sivera in porta e una difesa con Tenaglia, Parada e Jonny. A centrocampo, spazio a Denis Suárez e Antonio Blanco, affiancati sulle fasce da Calebe e Yusi Enríquez. In attacco, la linea sarà composta da Carlos Vicente e Aleñá a supporto dell'unica punta Toni Martínez.

Quote di Girona-Alaves: i bookmaker favoriscono il Girona

Secondo gli esperti di quote, il Girona parte leggermente favorito nel confronto: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.45, mentre il pareggio a 3.00 e il successo dell'Alaves sempre a 3.00.

Anche Bet365 si allinea, offrendo la vittoria del Girona a 2.40, il pareggio a 3.25 e la vittoria dell’Alaves a 3.00.

Giocatori chiave e statistiche: Ounahi, Tsygankov e Toni Martínez sotto i riflettori

Occhi puntati su Azzedine Ounahi, il metronomo del Girona a centrocampo.

Nonostante un’età di appena 25 anni, è già un punto fermo della squadra. In sei presenze in campionato ha collezionato due reti, mostrando una discreta versatilità anche in fase difensiva con 8 intercetti.

Nell'attacco del Girona, Viktor Tsygankov si sta ritagliando un suo spazio, anche se finora non ha trovato la via del gol in cinque apparizioni. La sua capacità di dribbling, con 4 successi su 5 tentativi, resta una delle sue armi principali, accompagnata da un assist già realizzato.

Sul fronte dell'Alaves, attenzione a Toni Martínez, attaccante affidabile e già a segno due volte in undici apparizioni stagionali. Con 709 minuti giocati, Martínez offre esperienza e solidità, risultando un perno cruciale in fase offensiva per i baschi. La sua tenacia nei duelli si riflette in 78 successi sui 142 tentativi, una prova della sua determinazione sul campo.