Si preannuncia una sfida intrigante quella tra il Girona e il Deportivo Alavés, in programma sabato 8 novembre alle ore 14:00 presso l'iconico Estadio Municipal de Montilivi. La partita, valida per il dodicesimo turno della La Liga 2025-2026, vedrà due squadre in cerca di punti cruciali per migliorare la loro posizione nel campionato.

Le probabili formazioni di Girona-Alaves

Il Girona prevede di schierarsi con un modulo 4-5-1, affidandosi tra i pali a Gazzaniga e una linea difensiva composta da Daley Blind, Vitor Reis, Álex Moreno e Arnau Martínez.

A centrocampo, il tecnico punterà sull’esperienza di Axel Witsel, supportato da Iván Martín, Ounahi, Tsygankov e Roca, mentre l'unica punta sarà Vanat.

L'Alaves risponderà con un modulo 3-4-2-1, schierando Sivera in porta e una difesa con Tenaglia, Parada e Jonny. A centrocampo, spazio a Denis Suárez e Antonio Blanco, affiancati sulle fasce da Calebe e Yusi Enríquez. In attacco, la linea sarà composta da Carlos Vicente e Aleñá a supporto dell'unica punta Toni Martínez.

Quote di Girona-Alaves: i bookmaker favoriscono il Girona

Secondo gli esperti di quote, il Girona parte leggermente favorito nel confronto: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.45, mentre il pareggio a 3.00 e il successo dell'Alaves sempre a 3.00.

Anche Bet365 si allinea, offrendo la vittoria del Girona a 2.40, il pareggio a 3.25 e la vittoria dell’Alaves a 3.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
11
10
0
1
26 / 10
16
30
W
W
W
W
L
2
Barcelona
11
8
1
2
28 / 13
15
25
W
L
W
L
W
3
Villarreal
11
7
2
2
22 / 10
12
23
W
W
D
L
W
4
Atletico Madrid
11
6
4
1
21 / 10
11
22
W
W
W
D
W
5
Real Betis
11
5
4
2
18 / 12
6
19
W
L
D
W
W
6
Espanyol
11
5
3
3
15 / 13
2
18
L
W
W
L
D
7
Getafe
11
5
2
4
12 / 13
-1
17
W
W
L
L
D
8
Alaves
11
4
3
4
11 / 10
1
15
W
L
D
W
L
9
Elche
11
3
5
3
12 / 13
-1
14
L
L
D
L
W
10
Rayo Vallecano
11
4
2
5
12 / 14
-2
14
L
W
W
W
L
11
Athletic Club
11
4
2
5
11 / 13
-2
14
L
L
D
W
L
12
Celta Vigo
11
2
7
2
13 / 14
-1
13
W
W
D
D
L
13
Sevilla
11
4
1
6
17 / 19
-2
13
L
L
L
W
W
14
Real Sociedad
11
3
3
5
13 / 16
-3
12
W
W
D
L
L
15
Osasuna
11
3
2
6
9 / 12
-3
11
D
L
L
W
L
16
Levante
11
2
3
6
15 / 20
-5
9
L
D
L
W
D
17
Mallorca
11
2
3
6
11 / 18
-7
9
L
D
W
L
W
18
Valencia
11
2
3
6
10 / 20
-10
9
L
L
D
L
L
19
Oviedo
11
2
2
7
7 / 19
-12
8
D
D
L
L
W
20
Girona
11
1
4
6
10 / 24
-14
7
L
D
L
W
D

Giocatori chiave e statistiche: Ounahi, Tsygankov e Toni Martínez sotto i riflettori

Occhi puntati su Azzedine Ounahi, il metronomo del Girona a centrocampo.

Nonostante un’età di appena 25 anni, è già un punto fermo della squadra. In sei presenze in campionato ha collezionato due reti, mostrando una discreta versatilità anche in fase difensiva con 8 intercetti.

Nell'attacco del Girona, Viktor Tsygankov si sta ritagliando un suo spazio, anche se finora non ha trovato la via del gol in cinque apparizioni. La sua capacità di dribbling, con 4 successi su 5 tentativi, resta una delle sue armi principali, accompagnata da un assist già realizzato.

Sul fronte dell'Alaves, attenzione a Toni Martínez, attaccante affidabile e già a segno due volte in undici apparizioni stagionali. Con 709 minuti giocati, Martínez offre esperienza e solidità, risultando un perno cruciale in fase offensiva per i baschi. La sua tenacia nei duelli si riflette in 78 successi sui 142 tentativi, una prova della sua determinazione sul campo.
