Il Girona si prepara ad affrontare il Real Madrid il 30 novembre alle ore 21 all'Estadio Municipal de Montilivi, in una sfida valida per la 14ª giornata di La Liga. I Blancos, forti del loro straordinario inizio di stagione, cercano di mantenere il primato in classifica contro un Girona determinato a ben figurare davanti al proprio pubblico.

Quote di Girona-Real Madrid: Blancos nettamente favoriti

Secondo le previsioni dei bookmaker, il Real Madrid arriva a Montilivi da favorito: William Hill quota la vittoria del Real Madrid a 1.40, il pareggio a 4.80 e un eventuale successo del Girona a 6.50.

Offerte pressoché identiche arrivano anche da Bet365, che presenta la vittoria dei madrileni sempre a 1.40, mentre il pareggio è quotato a 5.25 e il trionfo casalingo rimane fermo a 6.50. Chiaramente, le stelle del firmamento blanco puntano a ripagare la fiducia degli scommettitori con una prestazione che non lasci dubbi sul divario tecnico in campo.

Le prestazioni chiave dei protagonisti

Nella rosa dei padroni di casa, Iván Martín si distingue per i suoi 888 minuti giocati in 11 presenze, con un rating di 6.89, dimostrandosi un elemento di solidità e versatilità a centrocampo.

Al suo fianco, Bryan Gil ha contribuito con tre assist e diversi dribbling (9 su 24 tentati con successo).

Per il Real Madrid, l'asso nella manica è Kylian Mbappé. Il francese ha già messo a segno 13 gol in 13 presenze, consolidando il suo status con un’impressionante valutazione media di 7.97 e con tre assist all'attivo.

Intanto, Jude Bellingham continua a brillare nel centrocampo madrileno con un rating di 7.4, completando 315 passaggi e contribuendo con tre goal e due assist in 9 gare giocate, mentre Federico Valverde si conferma una colonna portante della squadra con le sue 11 apparizioni dal primo minuto, accumulando 4 assist e mantenendo un indice di affidabilità costante con un rating di 7.16.