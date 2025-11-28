Il palcoscenico della PreZero Arena di Sinsheim vedrà protagonisti Hoffenheim e Augsburg il prossimo 29 novembre, alle ore 15:30. È la dodicesima giornata della Bundesliga 2025 che porta i riflettori sull'incontro fra due squadre in cerca di punti preziosi per le loro rispettive ambizioni.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Quote di Hoffenheim-Augsburg: padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono l'Hoffenheim come chiaro favorito per questo incontro: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.65, mentre il pareggio è dato a 4.00 e il successo dell'Augsburg a 4.50.

Anche Bet365 si allinea, con l'Hoffenheim a 1.67, il pareggio a 4.33, e la vittoria in trasferta dei rivali a quota 4.50. Le cifre parlano chiaro, la squadra guidata dalla giovane promessa Touré sembra avere i numeri e il supporto del pubblico per portare a casa i tre punti.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche dei protagonisti: sguardo sui giocatori chiave

Bazoumana Touré: il giovane talento di casa Hoffenheim

Touré ha impressionato con le sue prestazioni nonostante la giovane età.

In 11 presenze stagionali ha mostrato una buona capacità di finalizzazione e servizio, realizzando 1 gol e 3 assist. Si è messo in mostra per i suoi dribbling (18 riusciti su 47 tentati) e per la sua attitudine combattiva nei duelli (66 vinti su 146 affrontati), anche se presenta margini di miglioramento nella disciplina, con 19 falli commessi.

Fisnik Asllani: l'apporto dello spilungone al centro

Il 1.91 m Asllani è un elemento chiave per l’Hoffenheim, con 5 reti e 2 assist in 11 partite. L'attaccante kosovaro è noto per il consueto impegno fisico, partecipando a 90 duelli di cui 32 vinti, e calciare con precisione, con 10 tiri in porta su 22.

Andrej Kramarić: l'esperto uomo di equilibrio

Kramarić, il veterano, si conferma nei suoi 34 anni un elemento versatile, accumulando 3 gol e 3 assist in appena 661 minuti sul campo.

Con un’alta percentuale di dribbling riusciti (5 su 9 tentati) e la capacità di attirare falli spesso a vantaggio (8 di importanza) dimostra l’esperienza del centrocampo di Hoffenheim.

Mert Kömür e Alexis Claude-Maurice: speranze per l'attacco ospite

L'attaccante tedesco Kömür si presenta con 2 goal e altrettanti assist, risultando spesso decisivo nella manovra dell'Augsburg. Mentre Alexis Claude-Maurice, ancora a secco di reti in questa stagione, avrà il compito di dar qualità al centrocampo, essendo coinvolto in 186 passaggi chiave, anche se i suoi numeri richiedono un miglioramento per poter seriamente aspirare a interrompere la serie positiva dei padroni di casa.
