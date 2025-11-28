Il palcoscenico della PreZero Arena di Sinsheim vedrà protagonisti Hoffenheim e Augsburg il prossimo 29 novembre, alle ore 15:30. È la dodicesima giornata della Bundesliga 2025 che porta i riflettori sull'incontro fra due squadre in cerca di punti preziosi per le loro rispettive ambizioni.

Quote di Hoffenheim-Augsburg: padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono l'Hoffenheim come chiaro favorito per questo incontro: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.65, mentre il pareggio è dato a 4.00 e il successo dell'Augsburg a 4.50.

Anche Bet365 si allinea, con l'Hoffenheim a 1.67, il pareggio a 4.33, e la vittoria in trasferta dei rivali a quota 4.50. Le cifre parlano chiaro, la squadra guidata dalla giovane promessa Touré sembra avere i numeri e il supporto del pubblico per portare a casa i tre punti.

Le statistiche dei protagonisti: sguardo sui giocatori chiave

Bazoumana Touré: il giovane talento di casa Hoffenheim

Touré ha impressionato con le sue prestazioni nonostante la giovane età.

In 11 presenze stagionali ha mostrato una buona capacità di finalizzazione e servizio, realizzando 1 gol e 3 assist. Si è messo in mostra per i suoi dribbling (18 riusciti su 47 tentati) e per la sua attitudine combattiva nei duelli (66 vinti su 146 affrontati), anche se presenta margini di miglioramento nella disciplina, con 19 falli commessi.

Fisnik Asllani: l'apporto dello spilungone al centro

Il 1.91 m Asllani è un elemento chiave per l’Hoffenheim, con 5 reti e 2 assist in 11 partite. L'attaccante kosovaro è noto per il consueto impegno fisico, partecipando a 90 duelli di cui 32 vinti, e calciare con precisione, con 10 tiri in porta su 22.

Andrej Kramarić: l'esperto uomo di equilibrio

Kramarić, il veterano, si conferma nei suoi 34 anni un elemento versatile, accumulando 3 gol e 3 assist in appena 661 minuti sul campo.

Con un’alta percentuale di dribbling riusciti (5 su 9 tentati) e la capacità di attirare falli spesso a vantaggio (8 di importanza) dimostra l’esperienza del centrocampo di Hoffenheim.

Mert Kömür e Alexis Claude-Maurice: speranze per l'attacco ospite

L'attaccante tedesco Kömür si presenta con 2 goal e altrettanti assist, risultando spesso decisivo nella manovra dell'Augsburg. Mentre Alexis Claude-Maurice, ancora a secco di reti in questa stagione, avrà il compito di dar qualità al centrocampo, essendo coinvolto in 186 passaggi chiave, anche se i suoi numeri richiedono un miglioramento per poter seriamente aspirare a interrompere la serie positiva dei padroni di casa.