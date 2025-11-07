La Bundesliga riapre il sipario sabato 8 novembre, quando l’Hoffenheim ospiterà il Lipsia alla PreZero Arena di Sinsheim per la decima giornata della stagione regolare. La gara, attesissima dai tifosi di entrambe le squadre, prenderà il via alle 15:30.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Lipsia

In casa Hoffenheim, il tecnico schiererà una formazione che punta sullo schema del 3-5-2, con Baumann tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Hajdari, Bernardo, e Robin Hranáč. A centrocampo, una linea folta con Avdullahu, Wouter Burger, Grischa Prömel, Touré e Coufal, mentre il reparto d’attacco vedrà impegnati Fisnik Asllani e Tim Lemperle.

Di fronte, il Lipsia si presenterà con un modulo 4-3-3. Il portiere Gulácsi guiderà la linea difensiva composta da Klostermann, Orban, David Raum e Ridle Baku. Centrocampo a tre con Seiwald, Baumgartner, e Ouédraogo. In attacco, il trio con Antonio Nusa, Rômulo e Diomande, con quest'ultimo atteso protagonista.

Quote di Hoffenheim-Lipsia: equilibrio nelle previsioni

I bookmaker suggeriscono un leggero favore per il Lipsia.

William Hill quota la vittoria dei sassoni a 2.30, mentre un successo casalingo dell’Hoffenheim è dato a 2.62. Il pareggio, opzione sempre da non escludere in incontri equilibrati come questi, è quotato a 3.75. Bet365 offre quote simili, con la vittoria del Leipzig a 2.40, quella dell’Hoffenheim a 2.60, e il pareggio a 3.90. Le quote riflettono l'aspettativa di una partita combattuta, dove potrebbero pesare i dettagli e le giocate dei singoli.

Stat principali: Lemperle e Diomande sotto i riflettori

Nelle fila dell’Hoffenheim, Tim Lemperle, giovane attaccante di 23 anni, è già diventato un tassello importante per la squadra.

In otto presenze stagionali, ha trovato la via della rete tre volte, dimostrando un'efficacia sotto porta con 13 tiri totali, di cui otto nello specchio. Inoltre, ha saputo farsi valere nei duelli, vincendone 29 su 69.

In casa Lipsia, spicca l’attaccante diciannovenne Yan Diomande, una promessa del panorama calcistico ivoriano. Con nove presenze, di cui cinque da titolare, ha contribuito con due gol e altrettanti assist in questa fase iniziale di stagione. Impressionante anche il suo successo nei dribbling, ben 25 riusciti su 37 tentativi, segnalando una vera abilità nel creare scompiglio tra le linee avversarie. Sarà curioso vedere come si comporterà in una sfida che promette scintille.