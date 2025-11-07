Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, il 9 novembre alle 20:45, andrà in scena la sfida tra l'Inter e la Lazio, valida per l'undicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match che si preannuncia vibrante, con i nerazzurri intenzionati a consolidare la loro posizione ai vertici della classifica, mentre la Lazio cerca punti importanti per risalire la china. Il confronto vede il ritorno di Hakan Çalhanoğlu tra le fila dell'Inter, uno dei protagonisti attesi, mentre la squadra ospite farà affidamento sulla qualità di Mattia Zaccagni per creare pericoli nella metà campo avversaria.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

La formazione di Chivu presenta alcune novità rispetto ai match precedenti. Thuram è favorito su Bonny per affiancare Lautaro in attacco, mentre in difesa tornano titolari Akanji e Bastoni, con Calhanoglu chiamato a dettare i tempi a centrocampo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Maurizio Sarri, invece, dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui quella pesante di Romagnoli. Provstgaard avrà così l’occasione di dimostrare il suo valore come centrale in un Meazza sicuramente non facile.

Quote: Inter nettamente favorita

Inter ampiamente favorita dai bookmaker per la vittoria contro la Lazio. William Hill quota il successo casalingo dei nerazzurri a 1.36, il pareggio a 5.00, mentre l'impresa esterna biancoceleste è quotata a 7.00. Anche Bet365 allinea le sue quote a quelle del bookmaker rivale, proponendo la vittoria dell'Inter a 1.36, il pareggio sempre a 5.00 e la vittoria laziale a un più elevato 8.00.

Statistiche dei giocatori chiave

Tra i giocatori dell'Inter, la stagione di Federico Dimarco si conferma di alto livello. Il centrocampista milanese, in 10 presenze, è già andato a segno 2 volte, fornendo anche 3 assist in 687 minuti di gioco.

Con un rating di 7.44, Dimarco si distingue per la precisione dei suoi 305 passaggi, e la capacità di incidere sui calci piazzati.

Altro elemento fondamentale per l'Inter è Hakan Çalhanoğlu, che continua a brillare con una media valutativa di 7.73. Nelle sue 8 apparizioni stagionali, ha già siglato 5 gol e distribuito un assist, rendendosi letale anche sui tiri dalla distanza, con 18 tentativi totali.

Sul fronte offensivo, Lautaro Martínez, capitano simbolico delle ambizioni dei nerazzurri, ha messo a segno 3 reti in 10 presenze, con 2 assist all'attivo. La sua aggressività emerge nei duelli, di cui ne ha affrontati 79, vincendone 39.

Per la Lazio, gli occhi saranno puntati su Mattia Zaccagni, che con i suoi 3 gol stagionali su 9 presenze rappresenta una delle certezze offensive dei biancocelesti.

La sua capacità di dribbling gli ha permesso di superare gli avversari in 7 occasioni sui 21 tentativi, mantenendo un'importante media di 61 duelli vinti su 114.

Completano il quadro dei giocatori chiave Gustav Isaksen con un gol all’attivo in 6 presenze, e Toma Bašić, puntuale nei suoi compiti a centrocampo con 1 rete e 1 assist in 413 minuti di utilizzo, dimostrandosi un elemento solido per Sarri.