Balzarini: 'Comolli spieghi dove e come vuole arrivare questo club, la pazienza ha un limite'

Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus e delle aspettative per la conferenza stampa in programma per domani del neo ad del club bianconero Damien Comolli: "Il francese illustrerà i progetti della società e parlerà di ciò che è stato fatto e di ciò che dovrà fare per tornare a essere competitivo.

La squadra infatti è in fase di costruzione e si è attrezzata chiamando alla base un allenatore importante, Luciano Spalletti. Parliamo di un tecnico carismatico e che almeno io personalmente apprezzo molto, quindi diciamo che la strada indicata sembra quella giusta. Però sto anche dalla parte di coloro che cominciano a stufarsi. Perché per definizione la pazienza ha un limite e capisco che per molti si sta raggiungendo quel limite di sopportazione. Quindi Comolli dovrà spiegare quando, come e dove si vuole arrivare. Mi aspetto questo dalla conferenza stampa dell'amministratore delegato della Juventus, perché ormai è lui la figura che ha in mano il timone della barca bianconera ed è l'uomo a cui sono stati dati pieni poteri".

Balzarini ha proseguito: "Per quanto riguarda Spalletti, non credo che potrà fare un grande lavoro in queste settimane, visto che le nazionali porteranno via tanti calciatori. Detto questo, qualcuno della difesa è rimasto perché Cabal è rientrato in gruppo, c'è Rugani e c'è Koopmeiners. Quindi alla Continassa si ritroveranno da giovedì e da quel giorno in poi avranno circa 10 giorni per lavorare al passaggio della difesa a quattro. Questo è l'intento di Spalletti e qua entra in gioco la posizione proprio dell'olandese: perché con la Fiorentina rientrerà Kelly e quindi Koopmeiners dovrebbe tornare a giocare in mediana. Penso perciò che l'ex Atalanta andrà a comporre la coppia di centrocampo del 4-2-3-1 che il toscano sta elaborando.

Ne ho citati 3 dietro alla punta, perché Spalletti vorrebbe comporre un trio formato da Yildiz, Openda e Zhegrova".

Juve, i tifosi commentano le parole di Balzarini: 'Non siamo da scudetto né da Champions'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Ascolteremo come sempre tante belle parole, ma poi quello che conta davvero sono i fatti. E quelli per ora parlano chiaro, non siamo da lotta scudetto e nemmeno da Champions in questo momento. Poi magari ci stupiranno e faremo il resto della stagione meravigliosamente, però ad oggi faccio davvero tanta tanta fatica a crederlo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge:" Ho un desiderio per domani dalla conferenza di Comolli, che dica chiaramente che la Juve non si farà più mettere i piedi in testa da nessuno. Temo però che rimarrà un sogno".