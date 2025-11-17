Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, la Juventus avrebbe messo gli occhi su tre giovani difensori per gennaio: Christian Mawissa del Monaco, Tiago Gabriel del Lecce e Tarik Muharemović del Sassuolo.

Juventus, Balzarini: 'Mawissa, Tiago Gabriel e Muharemović nomi attenzionati per la difesa'

Il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando della Juventus ha detto: "Si fanno i nomi di Mawissa, di Tiago Gabriel, che si conosce un pochino meglio perché gioca nel Lecce, e di Tarik che era già dei bianconeri e ora scende in campo con il Sassuolo.

Nomi inerenti alla difesa e di ragazzi nati dopo il 2003, il che permetterebbe al club di tesserarli da gennaio senza dover liberare degli slot delle liste da compilare per Champions League e campionato. Ora, a prescindere dall'anagrafe, spero che comunque si stia parlando di calciatori validi e che i famosi algoritmi di Comolli siano stati funzionali. Detto questo, potrebbero anche essere dei profili per giugno, visto che c'è l'ombra delle sanzioni del FFP e quindi la Juventus rischia di non mettere a segno neanche un colpo per la finestra invernale. Ovviamente se qualcuno uscisse, come João Mario, le cose cambierebbero".

Balzarini ha proseguito sul portoghese: "Si hanno quotidianamente conferme che nel nuovo assetto che darà Spalletti alla squadra, ci sarà un cambio di schieramento in difesa.

Si passerà quasi sicuramente a 4 dietro e con questo intendo già dalla gara con la Fiorentina. João Mario, nella visione del tecnico toscano, non apparirebbe nella lista dei titolari per guidare la retroguardia bianconera perché a destra il principale candidato per partire dall'inizio resta Cambiaso. Da quella posizione, l'esterno italiano può rientrare dentro al campo e tirare verso la porta con il suo piede preferito, il mancino. Dall'altra parte si potrebbe vedere Kelly, ma sulla sinistra Spalletti sta aspettando la ripresa di Cabal, che pare sia il favorito del toscano".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Spalletti le sta provando tutte con questi interpreti'

Le parole di Balzarini, specie quelle sul modulo e i cambiamenti tattici di Spalletti, hanno acceso la discussione sul web: "Cambi di modulo, spostamenti di posizione, nuovi giocatori da provare.

Il cervello di Spalletti le sta pensando tutte, affidandosi quasi anche agli dèi… ma io, purtroppo, con questi interpreti faccio davvero fatica a intravedere qualcosa di positivo per il futuro", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "A me basterebbe vedere Zhegrova titolare magari con David visto che avevano fatto bene in Francia".