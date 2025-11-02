Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube sottolineando come un'eventuale sconfitta della Juventus con lo Sporting Lisbona potrebbe compromettere in maniera quasi definitiva la situazione dei bianconeri in Champions League.

Juventus, Balzarini: 'La partita vera è quella con lo Sporting se le cose andassero male, la situazione si farebbe pesante'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus e del suo neo tecnico ha detto: "Spalletti ha avuto poco tempo, perché ha diretto un allenamento, oggi è giornata di scarico, domani farà un allenamento e poi ci sarà lo Sporting Lisbona.

Quella, continuo a definirla LA partita, perché se dovesse andare male, allora la situazione si farebbe molto molto pesante, sia mediaticamente sia dal punto di vista della classifica". Parole, quelle di Balzarini, che trovano conferme nei numeri ottenuti finora in Champions dalla Juventus. Il club bianconero dopo 3 partite disputate, ha accumulato appena 2 punti, quindi la gara contro i portoghese appare più che mai come uno scontro vitale per la graduatoria dei piemontesi.

Balzarini, tornando poi alla più stretta attualità, ha parlato della gara vinta per 2 a 1 dai bianconeri sulla Cremonese: "Cosa mi è piaciuto di ieri? Mi è piaciuto il fatto che sia pur dopo essere passati in vantaggio dopo appena 86 secondi la Juve ha continuato ad attaccare.

E questo è un atteggiamento che abbiamo visto anche con Brambilla la settimana precedente, senza nulla togliere a Spalletti, sia chiaro. Però cosa viene a confermare? Che quando i giocatori vogliono cambiare registro, vogliono cambiare ritmo, vogliono cambiare impostazione lo fanno a prescindere. Quindi questo atteggiamento propositivo voglio pensare che da qui alla fine di questa stagione sia sostanzialmente la linea di condotta di questa squadra. Perché allora vuol dire che è capace di attaccare ancora e di schiacciare l'avversario anche una volta che passata in vantaggio e non difendere, controllare o amministrare".

Juve, i tifosi rispondono alle parole di Balzarini: 'Della gara con la Cremonese mi è piaciuto l'ordine'

Le parole di Balzarini sulla prestazione della Juve a Cremona hanno acceso la discussione sul web: "A me è piaciuto l’ordine. Un ordine che era normale non riuscire a tenere per tutta la gara. Sulla formazione faccio fatica a veder Chico fuori dagli undici. Non ci volevo un genio a pensare a Kostic a sinistra e Cambiaso a destra" scrive un utente su Youtube. Un altro più critico aggiunge: "I giocatori che abbiamo non sono campioni ne da Juve...i vari Locatelli, Koopmeiners, Openda ecc ecc. Insomma la lista é lunga. Dimostrano che non sono di qualità perché non sanno quasi calciare in porta. Se questa partita l'avessero giocata quelli del Real finiva 10 a 0".