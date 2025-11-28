Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, la Juventus starebbe seguendo due nomi per il mercato di gennaio, Marco Verratti, regista dell'Al-Duhail e Alex Toth mediano del Ferencváros.

Balzarini: 'Verratti una suggestione, Toth nome che il club bianconero segue'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e, parlando della Juventus, ha fatto il punto della situazione sul mercato di gennaio: "Il club bianconero è uno dei peggiori nel rapporto fra il guadagno con le cessioni e la spesa per gli acquisti.

Anche nella valorizzazione dei calciatori la vecchia signora è una delle ultime in Italia e in Europa e questo significa che molti colpi messi a segno in realtà sono stati sbagliati. Inoltre c'é la lente di ingrandimento del FFP sulla Juve e tutto questo mi porta a dire che a gennaio non ci dovremmo aspettare grandi cose. C'è però una suggestione che circola nelle ultime ore e che riguarda Marco Verratti, centrocampista 33enne che potrebbe fungere da regista per un instant team. Sarebbe un colpo simile a quello che suggerivo io qualche settimana fa di Pjanic ma bisogna ricordare una cosa, l'ex PSG ha incassato 70 milioni di euro di ingaggio dal precedente club e ora ne ha firmato un biennale con l''Al-Duhail grazie al quale ne percepirà altri 30.

Per carità, lui è juventino sfegatato e sin dai tempi del Pescara si era parlato di un suo possibile passaggio alla Continassa. Poi arrivò Al-Khelaïfi e versò nelle casse del club abruzzese 12 milioni di euro e lui andò in Francia".

Balzarini ha proseguito: "Più interessante onestamente mi sembrerebbe l'accostamento della Juventus a Alex Toth, calciatore del Ferencvaros che Marco Rossi, allenatore della nazionale ungherese, ha già convocato. Parliamo di un classe 2005 che interessa al club bianconero, vale 15 milioni e dietro ci sarebbero già diversi club della Bundesliga".

Juve, chi è Alex Toth

Alex Toth, centrocampista difensivo classe 2005 del Ferencváros, è considerato uno dei profili più interessanti del calcio ungherese.

Nato a Budapest e alto 181 cm, Tóth abbina una buona struttura fisica a un notevole ordine tattico, qualità che gli permettono di imporsi bene nella zona centrale del campo. Mediano di piede destro, si distingue per intelligenza nelle linee di passaggio e pulizia tecnica. Capace di alternare passaggi corti e aperture lunghe, partecipa in modo efficace sia alla fase difensiva, dove garantisce presenza e recupero, sia alla fase di possesso, contribuendo allo sviluppo dell’azione. Nonostante la giovane età, Tóth ha mostrato già personalità e margini di crescita significativi al punto di catturare l'attenzione di grandi club, come appunto la Juventus.