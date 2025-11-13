Secondo quanto riportato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus potrebbe pensare di cedere Kenan Yildiz qualora arrivasse un'offerta alla Continassa pari o superiore ai 70 milioni di euro.

Juventus, Balzarini: 'Dai 70 milioni in su il club può considerare la cessione di Yildiz'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato della Juventus e di un tema caldo in queste settimane alla Continassa, il futuro di Kenan Yildiz: "Dai 70, anche 80 milioni di euro in su la società può considerare la sua cessione. Certamente parliamo di una situazione delicata, perché il ragazzo attualmente guadagna 1 milione e 7, ci sarebbe dovuto essere stato un adeguamento che in realtà non è mai arrivato e il suo entourage ora chiede 6 milioni di euro netti più bonus.

Una richiesta anche giusta da parte del suo agente e padre ma che non è stata accolta dal club perché attualmente la Juventus è al limite tra il far scattare o meno un'inchiesta per il FFP. Parliamo pur sempre di un club che sta facendo di tutto per rispettare i parametri e andare a pareggio di bilancio per il 2027 e quindi dovrà stare attenta a ogni minimo particolare. Poi ovviamente se Yildiz punta i piedi o fa capire che un'altra squadra è disposta a dargli 10 milioni di euro a stagione, diventa difficile poterlo fermare. Questa è una cosa che il ragazzo attualmente non ha fatto, è giusto precisare".

Balzarini restando in tema Juventus ma parlando dell'allenatore ha detto: "In questo momento Luciano Spalletti è il meglio che il club può avere, lui è l'allenatore giusto per poter ripartire con un ciclo nuovo.

Ecco perché non capisco chi ha nostalgia di Antonio Conte. Ok, parliamo di un tecnico che ha vinto tanto coi bianconeri ma che alla Continassa aveva fatto il suo tempo. Semmai uno può avere la nostalgia per quegli anni li, dove il club aveva appena aperto un ciclo estremamente prolifico sotto il punto di vista dei trionfi e che poi Massimiliano Allegri ha portato avanti egregiamente".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Temo che Yildiz non diventerà grande in mezzo a questa mediocrità'

Le parole di Balzarini su Yildiz hanno acceso la discussione sul web: "Le cose sono molto semplici, se si vuole fare il salto di qualità bisogna rinnovarlo, tenerlo, buttar via i giocatori che non servono e creare un organico competente.

Se si vuole semplicemente puntare al bilancio, tanto vale venderlo, prima che si svaluti" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Ho paura che Yildiz non possa diventare "grande" in una squadra piccola. Lo diventerà andando in un top club europeo, giocando con e per giocatori di livello superiore. Non puoi migliorare se attorno a te c'è mediocrità o semplice "normalità".