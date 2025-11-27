Stando alle ultime dichiarazioni riferite a TMW Radio dal giornalista Enzo Bucchioni, restare fuori dalle prime quattro in classifica e quindi dalla prossima Champions League sarebbe per la Juventus un disastro.

Bucchioni: 'Se Juve rimane fuori dal quarto posto sarebbe un disastro'

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus e delle ambizioni del club bianconero ha detto: "Nonostante tutte le difficoltà dara fastidio a tutte. Se la Juventus dovesse finire fuori dai primi quattro posti sarebbe un disastro.

La verità è che tutte le squadre lì davanti sono imperfette".

Bucchioni ha poi osservato come, allo stato attuale, la Juventus non abbia ancora sviluppato un’identità di gioco definita, sottolineando che spetterà a Luciano Spalletti il compito di costruire un progetto tecnico nuovo e riconoscibile. Ha evidenziato, in contrapposizione, come l’Atalanta rappresenti una squadra già strutturata e dotata di una forte personalità, risultando pertanto più avanti nel percorso rispetto ai bianconeri.

Bucchioni ha espresso curiosità nel valutare se Raffaele Palladino, alla guida dell’Atalanta, avrà la capacità, che ritiene comunque possedere, di modificare quanto proposto durante la sua esperienza alla Fiorentina, dove la squadra si basava prevalentemente su un gioco diretto finalizzato a sfruttare la velocità di Kean.

Secondo il giornalista, qualora Palladino adottasse una visione più affine al lavoro impostato da Gasperini, le potenzialità per proseguire il percorso di crescita sarebbero concrete. Ha inoltre ricordato che entrare in uno spogliatoio dopo l’era di un allenatore vincente richiede sempre un approccio estremamente prudente e rispettoso. Per quanto riguarda Juric, pur riconoscendone le qualità tecniche, Bucchioni considera il carattere come il suo principale limite.

Soffermandosi sull’Inter, ha evitato di attribuire le difficoltà a singoli elementi, sostenendo che si tratti piuttosto di un atteggiamento collettivo da rivedere. A suo parere, Chivu dovrebbe trarre ispirazione da tecnici come Simeone, Conte e Allegri, poiché finora ha perso numerose partite nelle quali la squadra avrebbe meritato un esito diverso.

Ha ammesso che si potrebbe chiedere qualcosa in più a Sommer, pur non ritenendolo un nodo centrale, affermando invece che occorra lavorare in via prioritaria sulla compattezza generale del gruppo.

Juve, una classifica ancora corta

Nonostante i tanti passi falsi effettuati prima sotto la gestione Tudor e recentemente sotto la guida di Spalletti, per la Juventus la zona Champions è ancora assolutamente alla portata. I bianconeri si trovano a soli quattro punti di distanze dal suo Inter--Bologna, che occupano attualmente a braccetto il quarto posto in classifica.