Nelle scorse ore il calciatore della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato a La Stampa di Luciano Spalletti, nuovo tecnico dei bianconeri, sottolineando quanto sia apprezzato nello spogliatoio per i suoi discorsi motivazionali. Una dote che lo stesso Cambiaso ha paragonato a quella di un grande ex allenatore juventino, Massimiliano Allegri.

Juventus, Cambiaso: 'Spalletti ti parla e ti conquista, mi ha riportato ai discorsi che faceva Allegri'

Il calciatore della Juventus Andrea Cambiaso ha rilasciato un'intervista a La Stampa e parlando del neo-tecnico bianconero Luciano Spalletti ha dichiarato: "Quali sono le parole che ha pronunciato e che mi sono piaciute?

Tante: quando parla, ti conquista. Mi ha riportato ai discorsi di Allegri, sottolineando il peso dei risultati: alla Juve devi vincere o si creano casini. Vlahovic e i suoi miglioramenti? Dusan è un grandissimo attaccante e quest’anno lo vedo più sereno e tranquillo. Inoltre è un grande trascinatore, ci può aiutare veramente tanto".

Cambiaso ha poi espresso parole di grande stima nei confronti di Luciano Spalletti, tecnico che ha ritrovato dopo la comune esperienza in Nazionale. Secondo il giocatore, si tratta di due contesti profondamente differenti, ma l’esperienza vissuta con l’Italia ha comunque lasciato un segno importante nel percorso umano e professionale dell’allenatore.

Cambiaso ha rivelato che, al momento del loro primo incontro alla Continassa, Spalletti gli ha confidato di essere rimasto profondamente deluso e amareggiato per quanto accaduto durante la sua parentesi in azzurro.

Da quando è approdato alla Juventus, tuttavia, il tecnico ha introdotto diverse novità, portando con sé un approccio moderno e meticoloso.

Il difensore bianconero ha sottolineato in particolare la passione straordinaria che Spalletti nutre per il calcio: un allenatore capace di dedicare ogni istante allo studio del gioco, di osservare un numero impressionante di partite quotidianamente e di analizzare ogni dettaglio con cura e modernità. Secondo Cambiaso, questa dedizione rappresenta una delle qualità che rendono Spalletti un tecnico di livello assoluto.

Juve, Allegri e quel pensiero fisso di molti tifosi bianconeri

Parole significative, quelle di Cambiaso, che risuoneranno nella testa di tanti juventini che nell'ultima epoca targata Allegri, avevano indicato il tecnico toscano come il male primario da estirpare per tornare grandi. Eppure, dopo l'esonero del livornese la società bianconera ha vissuto mesi estremamente complicati, fatti di scelte sbagliate, licenziamenti e tante sconfitte.