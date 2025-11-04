Secondo quanto rivelato dal giornalista Marcello Chirico su Youtube, il centravanti della Juventus Jonathan David avrebbe chiesto alla società bianconera la cessione. Su di lui ci sarebbe già l'ombra del Chelsea e quella del Bayern Monaco.

Juventus, Chirico: 'David non gioca mai, è normale che abbia chiesto la cessione'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e delle voci di mercato che riguarderebbero una possibile quanto clamorosa uscita di Jonathan David: "Spalletti nell'ultima conferenza ha spiazzato tutti dicendo che Vlahovic resterebbe volentieri alla Juventus.

Una novità visto che finora il signorino serbo ha sempre scartato questa possibilità e non ha mai voluto sedersi al tavolo delle trattative. Magari adesso che è arrivato il tecnico toscano gli fanno cambiare idea, ma ne lui ne il suo agente ad oggi avevano parlato di rinnovo. Ovviamente David che è arrivato a luglio e gioca poco, perché su 13 partite ne ha disputate appena 6 e non tutte dal principio, ha chiesto la cessione. Tanto più che sulle sue tracce ad annusare già la situazione c'è il Chelsea campione del mondo e c'è il Bayern Monaco pluricampione di Germania".

Chirico ha proseguito: "Qui parliamo di un calciatore che negli ultimi 3 anni ha segnato 25 gol in Ligue 1. Il campionato francese vale poco?

Mi sembra che da li abbiamo preso anche Thuram, uno dei migliori calciatori della Serie A e se ricordo bene, lo stesso Osimhen prima di sbarcare a Napoli giocava nel Lille, la stessa squadra di David. Alla Juventus però il canadese ormai è stato catalogato come un bidone, mentre Vlahovic, che sono 4 anni che lo vediamo, per qualche gol che ha segnato in questa stagione è diventato intoccabile. Io francamente trovo assurde queste valutazioni. Io ritengo che David non sia questo scarso che vogliono raffigurarci, che vogliono rappresentarci, che ci vogliono convincere che sia, perché comunque era uno richiesto quest'estate da tante squadre, anche italiane. Non dimentichiamo che questo è uno che ha fatto 147 gol nella sua carriera, 147 gol contro i 115 del signor Dusan Vlahovic.

Quindi dobbiamo scartarlo e darlo ad altre squadre perché lo abbiamo già bollato?".

Juve, i tifosi si dividono sulle parole di Chirico: 'David? Spero vada via il prima possibile'

Le parole di Chirico hanno diviso il pubblico sul web che lo segue: "Concordo con te, bocciare subito David dopo appena due mesi non ha senso, però se devo dire la mia né lui e né Openda sono due attaccanti che danno garanzie" scrive un utente su Youtube. Un altro invece sottolinea: "Onestamente mi auguro che David vada via il prima possibile. Acquisto totalmente insensato, giocatore palesemente scarso, preso solo per disperazione in seguito al mancato riscatto di Kolo Muani.