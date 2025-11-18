Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale YouTube della Juventus e della gerarchia in attacco dei bianconeri, sottolineando come Luciano Spalletti dovrebbe accantonare Dusan Vlahovic, intenzionato a lasciare il club a giugno, per puntare forte su Jonathan David.

Juventus, Chirico: 'Bisogna uscire dall'equivoco Vlahovic, un centravanti che sappiamo già andrà via a giugno'

Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando delle gerarchie in attacco della Juventus ha detto: "Non ha senso continuare a puntare su Vlahovic, uno che sappiamo che ha già voglia di andare via dalla Juventus in estate.

Piuttosto, anche se molti lo hanno criticato, manderei in campo con più continuità Jonathan David, anche solo per farlo abituare a essere titolare con la maglia bianconera o per capire meglio cosa voglia Spalletti da lui. Quindi per me l'equivoco Vlahovic deve finire, certo è che se a volerlo in campo è proprio il tecnico toscano, bisognerà accettarlo".

Proprio sul ballottaggio in attacco della prossima gara di campionato della vecchia signora, Chirico ha aggiunto: "Sabato pomeriggio si gioca una partita davvero importante, perché Fiorentina-Juventus non è mai una gara banale. Peraltro i viola hanno cambiato guida tecnica da poco e quindi vorranno uscire dalla crisi regalando al Franchi una prestazione al di sopra delle loro possibilità.

Cercheranno perciò la svolta proprio con i bianconeri e ai viola dice particolarmente bene, perché la Vecchia Signora dovrà affrontare una serie di problematiche in attacco. Sembra che Openda guiderà il reparto visto che Vlahovic, rientrato a inizio settimana dopo l'eliminazione della Serbia dalle qualificazioni per i mondiali, ha accusato un affaticamento muscolare. Onestamente non so se ce la farà a recuperare e non so neanche se Spalletti lo rischierebbe. Anche perché qualche giorno dopo bisogna andare sul campo del Bodø/Glimt squadra che in casa ha fatto vedere i sorci verdi a Roma e Lazio e la si può solo vincere".

Infine Chirico ha sottolineato: "Peraltro al Franchi la Juve ritroverà tre grandi ex: Moise Kean, che ha recuperato da un infortunio e che già lo scorso anno fece una prestazione sontuosa, sia all'andata che al ritorno.

Ci sarà Fagioli, che si è un po' perso con Pioli e che riaffronterà la squadra del suo cuore e infine Nicolussi Caviglia. Poi non sarà da sottovalutare il fattore Vanoli, che darà sicuramente nuova linfa ai viola. Mi auguro quindi che non sia il classico trappolone, anche perché la Juve è a soli 5 punti da Roma e Inter nonostante un inizio di stagione complesso".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Dall'equivoco Vlahovic non se ne uscirà mai'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Andiamo a giocarci quella che per la Fiorentina è una delle due finali di Champions League annuali con nessuno in attacco. Schierare Openda o David equivale a metterci Pinsoglio là davanti.

Dall'equivoco Vlahovic non ne usciremo mai perché la Juve, pur di non spendere soldi per trovare un degno sostituto, farà di tutto per cercare di rinnovargli il contratto, purtroppo", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Io credo che bisogna puntare su David e farlo giocare con continuità. Anche Kean non segnava con noi, perché giocava poco".