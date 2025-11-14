Secondo quanto riferito su TMW Radio dal giornalista Paolo De Paola, la Juventus dovrebbe riportare alla Continassa l'ex presidente Andrea Agnelli. Questo per far si che la società piemontese torni ad avere maggiore identità bianconera.

Juventus, De Paola: 'Farei tornare Andrea Agnelli per ridare spirito bianconero a questa società'

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus ha detto: "Spalletti si è trovato in una fase in cui si è lanciato in questa avventura, ma non è stato accettato da Gasperini e Conte perché non c'è progettualità.

Non si può andare avanti ogni volta a cancellare, altrimenti ogni volta fai rivoluzioni. Io addirittura farei ritornare Andrea Agnelli per ridare lo spirito juventino a questa società".

De Paola ha espresso un giudizio severo sulla gestione attuale della Juventus, ritenendola contraddistinta da superficialità e da una conduzione poco coerente. Secondo la sua analisi, pur essendo John Elkann il proprietario del club e pur avendo ribadito la volontà di mantenerne il controllo, il rapporto con la società bianconera non avrebbe l’intensità e l’identificazione che caratterizzavano la passione dell’Avvocato Agnelli.

De Paola ha osservato come un tempo fosse stata riposta piena fiducia in dirigenti di riferimento, come Luciano Moggi, mentre oggi ogni componente dell’area gestionale godrebbe di un margine di autonomia molto ridotto, secondo una logica simile a quella di una grande azienda industriale.

Nel suo ragionamento è emersa anche una riflessione su Beppe Marotta, definito un dirigente dalla personalità complessa e dotato di una visione sempre proiettata a nuove progettualità. De Paola lo ha descritto come un professionista ambizioso, intenzionato a lasciare un’impronta nel mondo del calcio, e ha ricordato come l’attuale amministratore delegato dell’Inter consideri l’esperienza juventina il punto più alto della propria carriera, nonostante il lavoro svolto a Milano in condizioni societarie difficili.

Rimane, secondo De Paola, un mistero la scelta della Juventus di separarsi da Marotta: una decisione ritenuta incomprensibile, soprattutto considerando che all’epoca il dirigente aveva appena compiuto sessant’anni, un’età che non può giustificare un presunto “ringiovanimento” della struttura.

Da quel momento, ha concluso, si sarebbe innescata una serie di errori e criticità gestionali che hanno progressivamente compromesso la solidità del club.

Andrea Agnelli, un nome che evoca ancora emozioni nei tifosi

La proposta di De Paola su Andrea Agnelli è in realtà un pensiero cavalcato da un numero elevatissimo di tifosi della Juventus, che specialmente sui social e nei momenti complicati del club bianconero, rievocano la figura dell'ex presidente come unica soluzione per permettere alla vecchia signora di tornare grande.