La finestra di calciomercato estiva 2026 si preannuncia già rovente, con uno scenario che potrebbe intrecciare gli interessi di Liverpool, Barcellona e Juventus. Tutto partirebbe da Raphinha, esterno brasiliano del Barça che, se dovesse essere ceduto, potrebbe scatenare conseguenze che riguardano anche il giovane talento bianconero Kenan Yildiz.

Liverpool punta a Raphinha

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Liverpool starebbe esplorando l’opzione Raphinha nella prossima sessione di mercato estiva. Il club inglese, che sta cercando un esterno offensivo di alto livello, vedrebbe nel brasiliano il profilo ideale per rinforzare l'attacco e aggiungere imprevedibilità sulla fascia.

L'operazione non sarebbe semplice, soprattutto per le richieste economiche degli spagnoli: Raphinha verrebbe a oggi valutato circa 90 milioni di euro, una cifra importante che però potrebbe non spaventare i Reds. Il Fenway Sports Group, il gruppo di investitori che controlla il noto club britannico, la scorsa estate si è fatto notare per aver speso 116 milioni di sterline per l'acquisizione di Florian Wirtz, talento tedesco arrivano dal Bayern Leverkusen.

Se dunque la trattativa dovesse concretizzarsi, la cessione del brasiliano al Liverpool porterebbe una liquidità importante nelle casse blaugrana, risorse preziose per pianificare investimenti futuri.

Il Barca potrebbe reinvestire su Yildiz

Se Raphinha partisse, il Barcellona non rimarrebbe con le mani in mano.

Uno dei candidati principali per prendere il suo posto sarebbe Kenan Yildiz, giovane talento turco della Juventus.

Il club bianconero, attualmente in aperto dialogo con il turco per un rinnovo di contratto apparentemente in stallo, potrebbe aprire un discorso cessione senza grandi ansie. La vecchia signora è infatti legata al talento classe 2005 da un accordo che scadrà fra quattro anni. Un patto d'acciaio che evidentemente darebbe forza nell'eventuale trattativa con i catalani. Ecco perché, per strappare via Yildiz dalla Juventus, servirebbe almeno un'offerta dai 70 milioni di euro in su.

Juve, una cessione eccellente per un acquisto altrettanto importante

Se la Juventus decidesse davvero di cedere Kenan Yildiz per un'offerta importante, potrebbe reinvestire gran parte di quella somma nel rafforzamento del centrocampo.

In questo scenario, Sandro Tonali, valutato dal Newcastle intorno agli 80 milioni di euro, tornerebbe a essere un obiettivo concreto: un investimento significativo, certo, ma non più un’utopia per Madama se abbinato a una strategia di player trading.