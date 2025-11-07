Kenan Yildiz è uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Le prestazioni sportive del talento turco classe 2005 hanno attirato l'attenzione di diversi top club, tra cui il Liverpool che a gennaio potrebbe avanzare un'offerta al club bianconero. I Reds, durante la sessione invernale di calciomercato, potrebbero mettere sul piatto della Vecchia Signora 40 milioni di euro più il cartellino di Ryan Gravenberch come contropartita tecnica.

Non solo United e Chelsea, anche il Liverpool su Yildiz

Il Liverpool va ad aggiungersi a Manchester United e Chelsea, che già da diverse settimane hanno messo gli occhi su Kenan Yildiz.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, I Reds sarebbero fortemente interessati al giovane talento della Juventus, al punto di provare ad intavolare una trattativa con il club bianconero già a gennaio.

Il Liverpool sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro più il cartellino del centrocampista olandese Ryan Gravenberch come parziale contropartita tecnica. L'olandese classe 2002 non è considerato intoccabile da Slot, che sta dando maggiore fiducia a Szoboslai e Wirzt.

La Juventus non ha alcuna intenzione di lasciar partire Kenan Yildiz e starebbe formulando un'offerta per il rinnovo contrattuale. Tuttavia, molto dipenderà dalla volontà del calciatore.

Il Milan valuta McKennie per giugno, le ultime su Kostic

In casa Juventus tiene banco la questione rinnovi. Alcuni calciatori andranno in scadenza di contratto il prossimo giugno. Oltre alla situazione legata a Dusan Vlahovic, i bianconeri devono risolvere anche le vicende legate a Weston McKennie e Filip Kostic. Con l'arrivo sulla panchina bianconera di Luciano Spalletti, il centrocampista americano e l'esterno serbo sono tornati al centro del progetto Juve.

McKennie è molto apprezzato sul fronte calciomercato. Su di lui oltre ad alcune squadre che militano in MLS c'è anche il Milan che avrebbe iniziato a sondare il terreno. Massimiliano Allegri che ha avuto il piacere di poterlo allenare alla Juventus lo vorrebbe a Milano per rinforzare il reparto di mediana.

Discorso simile anche per Filip Kostic tornato protagonista grazie al gol messo a referto contro la Cremonese. L'esterno serbo è molto apprezzato in giro per l'Europa, soprattutto in Bundesliga e senza rinnovo rappresenterebbe un'ottima opportunità a parametro zero per diversi club.