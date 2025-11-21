La Juventus si prepara alla sessione invernale di mercato con un approccio diametralmente opposto rispetto a quello estivo. Niente frenesia, nessun colpo last-minute imposto dalle emergenze tecniche e, soprattutto, stop all’utilizzo massivo dei prestiti come soluzione tampone. Da quanto trapela dalla Continassa, l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli sarebbe intenzionato a impostare la campagna di gennaio sotto il segno della prudenza, consapevole di come l’ultima estate abbia lasciato più ombre che luci sul piano delle scelte.

Juventus, un mercato sostenibile e mirato

Il dirigente francese, infatti, vorrebbe evitare operazioni dettate dalla necessità del momento, privilegiando acquisti ponderati, funzionali al progetto tecnico di Luciano Spalletti e coerenti con una visione a medio-lungo termine. La priorità non sarà fare mercato a tutti i costi, bensì individuare profili in grado di aggiungere valore immediato alla rosa e allo stesso tempo rappresentare asset futuribili: giocatori poliedrici, pronti all’uso e con margini di crescita importanti, così da alimentare il potenziale del club e, qualora necessario, generare plusvalenze sul mercato futuro. È questa la benzina con cui Comolli immagina di far ripartire il motore della Juventus anche nel ciclo successivo e inoltre ad aiutare il francese, come da lui stesso evidenziato, arriveranno gli algoritmi.

Le priorità restano a centrocampo e in difesa, ma il club può anche restare fermo a gennaio

Ovviamente le priorità restano chiare: un regista in grado di dare ordine alla mediana e un terzino basso a destra che possa ampliare le soluzioni tattiche a disposizione e dare un ricambio credibile ad Andrea Cambiaso. Tuttavia, qualora non emergessero opportunità concrete e sostenibili, la Juventus non escluderebbe uno scenario radicale: chiudere la sessione senza alcun acquisto. Le manovre, infatti, saranno inevitabilmente condizionate dai conti del club, tutt’altro che in una fase di serenità. Sulla Continassa aleggia ancora l’ombra dell’UEFA e delle possibili sanzioni legate al rispetto dei parametri del Financial Fair Play, un vincolo che obbliga a ponderare ogni investimento.

Alla luce di tutto ciò, Comolli e il suo staff potrebbero rinviare alla prossima estate il colpo più importante per rinforzare la linea mediana, quando le condizioni economiche e le possibilità di manovra potrebbero essere più favorevoli. Nessuna corsa, nessuna forzatura: la Juventus sceglie la via della strategia, nella speranza che la prudenza di oggi possa costruire le fondamenta dei successi di domani.