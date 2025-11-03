Alla Juventus [VIDEO] si profila un periodo carico di tensioni contrattuali. Il caso più eclatante è quello di Dušan Vlahović, attaccante serbo che, pur legato al club fino al giugno 2026, non ha intenzione di prolungare l’accordo e potrebbe lasciare la Continassa a parametro zero. Ma l’emergenza non riguarda solo lui: altri giocatori in rosa hanno contratti in scadenza alla stessa data e stanno entrando nella fase decisiva della fase pre-mercato.

Nel dettaglio, Vlahović percepisce uno stipendio elevatissimo – circa 12 milioni netti per la stagione 2025-26 – un’eredità dell’era precedente che oggi appare fuori scala rispetto ai parametri societari.

La rottura con la dirigenza è evidente: il centravanti non accetta le condizioni proposte per un rinnovo e la Juventus teme di ritrovarsi, tra pochi mesi, costretta a perderlo senza incassare nulla.

Non solo Vlahovic, la situazione di Kostic, Pinsoglio e McKennie

Ma il problema riguarda anche altri reparti. Sulle fasce, Filip Kostić si trova anch’esso in scadenza nel giugno 2026. La società dovrà decidere se proporre un rinnovo, cercare una cessione a gennaio o semplicemente prepararsi all’addio. Tornato alla base in estate, è stato prima confermato da Tudor e poi lanciato titolare da Luciano Spalletti nella trasferta contro la Cremonese, dove ha trovato anche il gol in campionato. Nonostante le convincenti prestazioni di questo avvio di stagione, allo stato attuale la separazione a fine stagione, vista anche l'età del calciatore, resta l'ipotesi più concreta.

Anche il futuro dello storico terzo portiere, Carlo Pinsoglio, è in bilico. Il portiere trentacinquenne si trova a un bivio. Il suo contratto con la Juventus scadrà a giugno 2026, ma secondo indiscrezioni interne potrebbe decidere di appendere i guanti al chiodo già al termine della stagione in corso. Una scelta ponderata, che coinciderebbe con la fine naturale del suo ciclo in bianconero e con il desiderio di aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Non è escluso che Pinsoglio possa rimanere nell’universo Juventus, magari con un ruolo tecnico o dirigenziale, come già accaduto ad altri uomini-spogliatoio del recente passato. Sarebbe un modo naturale per proseguire un legame che, di fatto, non si è mai interrotto.

L’ultimo rinnovo di Weston McKennie con la Juventus, invece, risale al 23 agosto 2024, al termine di un’estate turbolenta. All’epoca, il centrocampista statunitense era stato inizialmente escluso dal progetto tecnico: una decisione condivisa tra società e allenatore, che aveva spinto molti a credere in una sua partenza imminente.

Eppure, come già accaduto in passato, McKennie ha saputo ribaltare le gerarchie con la determinazione che lo contraddistingue. Rimasto a Torino, ha riconquistato spazio e fiducia, dimostrando grande duttilità e spirito di sacrificio. Capace di adattarsi a più ruoli — mezzala, esterno a tutta fascia, interno di pressing — il classe 1998 ha trasformato l’emarginazione in opportunità, diventando una risorsa preziosa per la squadra.

Con 191 presenze complessive in maglia bianconera, McKennie si è imposto come uno degli stranieri più longevi della Juventus contemporanea. Tuttavia, il suo futuro sembra nuovamente in bilico. I colloqui per un ulteriore rinnovo contrattuale si sono infatti arenati, e la società non considera più il suo prolungamento una priorità.

Dietro questa scelta ci sono ragioni tecniche ed economiche. Da un lato, il club sta avviando un processo di ringiovanimento della rosa, orientato verso profili italiani e sostenibili sul piano salariale; dall’altro, il centrocampista statunitense rappresenta un possibile jolly di mercato, in grado di garantire una plusvalenza in caso di cessione.