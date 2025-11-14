Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus, sottolineando come il club bianconero, vista la qualità media della rosa attuale, avrebbe sbagliato a mandare via elementi del calibro di Moise Kean o Nicolò Rovella.

Juventus, Mauro: 'Con la squadra di adesso, cedere Fagioli, Kean e Rovella non è stato furbo'

L'ex calciatore Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e parlando della Juventus ha detto: "Non è più un riferimento per i giocatori forti italiani e deve tornare a esserlo: c’è un grandissimo settore giovanile che però ha perso i giocatori quando sono diventati bravi.

Marchisio, per esempio, ha giocato una vita alla Juventus. Fagioli, Kean, Rovella... A vedere la squadra di adesso, non è stato molto furbo cederli".

Mauro ha poi espresso una valutazione critica sui nuovi innesti della Juventus, osservando come le difficoltà da loro riscontrate dipendono essenzialmente dal fatto che i nuovi acquisti non risultano superiori ai giocatori già presenti in rosa. Mauro ha evidenziato anche il loro arrivo tardivo, così come quello del dirigente Comolli, chiamato comunque a operare in un contesto complicato dal punto di vista finanziario.

Secondo la sua analisi, il minutaggio ridotto dei quattro nuovi arrivi è la conseguenza diretta della loro incapacità di modificare realmente gli equilibri tecnici della squadra: Openda non rappresenterebbe un valore aggiunto rispetto a Yildiz e Vlahovic; João Mario non offrirebbe un contributo superiore a quello dei terzini già in organico; Zhegrova sarebbe sostanzialmente un’alternativa non decisiva rispetto a Conceição; mentre David, nonostante un curriculum rilevante, non avrebbe ancora mostrato quanto ci si aspettava.

Mauro ha poi approfondito il tema relativo a Kenan Yildiz, ritenendo prioritario che la società trovi un accordo contrattuale adeguato, poiché il giovane turco meriterebbe di essere inserito tra i giocatori più remunerati della rosa. Tuttavia, ha sottolineato che un aumento dell’ingaggio comporta necessariamente un salto di qualità in termini di leadership, continuità e produzione offensiva. Yildiz, a suo avviso, è l’elemento più prezioso della Juventus insieme a Thuram e Cambiaso, e su queste figure dovrebbe fondarsi il futuro tecnico del club.

Ha aggiunto, però, che il giovane attaccante non è ancora diventato quel fuoriclasse in grado di sostenere sulle proprie spalle il peso sportivo di una squadra come la Juventus.

Secondo Mauro, manca ancora un ambiente favorevole affinché Yildiz possa assumersi pienamente tali responsabilità e non è certo che possieda già le caratteristiche necessarie per ricoprire un ruolo da leader assoluto.

Kean e Rovella in grande spolvero, Fagioli fatica e tante panchine alla Fiorentina

Seguendo le parole di Mauro, si può notare come effettivamente sia Kean che Rovella abbiano vissuto delle stagioni davvero positive alla Fiorentina e alla Lazio da quando ceduti dalla Juventus e che entrambi avrebbero fatto comodo a Luciano Spalletti. Meno bene, in termini di continuità, ha fatto Fagioli, che alla Fiorentina e con Palladino l'anno scorso ha faticato ad avere una maglia da titolare fissa.