Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Massimo Mauro ai microfoni di Tutti Convocati, Kenan Yildiz ammirato nella gara fra Bodo Glimt e Juventus di Champions League si vedrebbe sin troppe poche volte. Questo per la mancanza di continuità mostrata finora dal turco. Dichiarazioni totalmente diverse da quelle rilasciate a TuttoJuve dall'ex calciatore Beniamino Vignola, secondo il quale il classe 2005 sarebbe determinante ogni volta fatto scendere in campo con la maglia bianconera. .

Juventus, Mauro: 'Yildiz? Quello visto ieri manca per l'80% delle partite che giocano i bianconeri'

L'ex calciatore Massimo Mauro è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tutti Convocati e parlando della partita di Champions League vinta per 2-3 dalla Juventus con il Bodo Glimt si è focalizzato sulla prestazione di un calciatore nello specifico dei bianconeri: "Yildiz di ieri manca per l'80% delle partite, una grande squadra ha bisogno di grandi leader che giochino bene per l'80% delle partite, se non da 10 da 8. Se in una squadra come la Juve non c'è gente di personalità, la maglia pesa di più". Una frecciatina lanciata da Mauro nei confronti di Yildiz, che probabilmente nasce a seguito delle ultime prestazioni fatte dal turco, quelle dove il classe 2005 era sembrato un corpo estraneo al gioco proposto dalla Juventus.

Mauro, restando in tema Champions League ha poi parlato dell'altra italiana scesa in campo ieri contro il Qarabag, il Napoli: "Conte è stato bravo a toccare corde che si erano allentate, si erano montati un po' alla testa. La società gli ha messo in mano una rosa valida e profonda e, con assenze importanti, ha comunque portato la squadra a rendere al massimo. Lui fa tutto per vincere, è bravo".

Vignola: 'Yildiz determinante, ha sempre le qualità per mettere in difficoltà l'avversario'

Di tutt'altro stampo sono state le dichiarazioni a TuttoJuve di Beniamino Vignola nei confronti del talento turco della Juventus: "L'ingresso di Yildiz è stato determinante, come quello degli altri panchinari. Il turco, in particolare, ha sempre la qualità giusta per mettere in difficoltà l'avversario.

Sono contento poi che due delle tre marcature siano arrivate dall'attacco, è un segnale importante da parte di giocatori per cui era stato investito tanto".

Vignola ha poi sottolineato che il successo ottenuto contro il Bodo non deve essere interpretato come un punto d’arrivo, bensì come un nuovo punto di partenza. A suo giudizio, la squadra necessitava di un’iniezione di fiducia di questo tipo, e ora la Juventus dovrà ripartire proprio da tale risultato. Vignola ha evidenziato come servisse un segnale forte, soprattutto da parte di un gruppo di giocatori che, pur non essendo straordinari, restano in grado di offrire contributi significativi.

Ha inoltre ricordato che l’organico bianconero rimane competitivo e che molti titolari hanno avuto modo di riposare o di disputare un numero ridotto di minuti.

Alcuni giovani, come Miretti, si sono messi in evidenza, creando anche nuovi spunti di valutazione per Spalletti.

Vignola ha infine menzionato Openda e David, rilevando come sia positivo constatare che abbiano ritrovato la via del gol.