Secondo quanto raccontato alle pagine della Gazzetta dello Sport dall'ex difensore Joao Miranda, l'attuale allenatore della Juventus Luciano Spalletti è stato uno dei suoi peggiori allenatori a livello umano. Questo perché il toscano sarebbe particolarmente permaloso e si creerebbe nemici fra i calciatori all'interno del proprio spogliatoio.

Miranda, che bordate a Spalletti: 'E' uno che impone la paura allo spogliatoio, il peggiore mai avuto a livello umano'

L'ex difensore Joao Miranda è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Tanti punti toccato dal brasiliano fra cui la sua avventura in Italia e il rapporto con un allenatore che ha condiviso con lui l'esperienza nell'Inter: "Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Uno che ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire ma come uomo lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui".

Miranda ha poi ricordato come durante la sua esperienza all’Inter ebbe un contrasto con Luciano Spalletti legato esclusivamente a questioni tecniche. Ha spiegato come l’allenatore non gradisse particolarmente chi esprimeva posizioni differenti dalle sue e, dopo quel confronto avvenuto nella sua ultima stagione in nerazzurro, il suo impiego in squadra divenne via via più discontinuo.

Miranda ha sottolineato che veniva schierato a intermittenza, un fattore che rendeva complesso mantenere una condizione atletica ottimale, soprattutto quando ci si ritrova a disputare soltanto le gare di maggiore rilevanza.

Riguardo alla scelta di Spalletti di revocare la fascia di capitano a Mauro Icardi, Miranda ha osservato che quel tipo di decisioni rientravano nel carattere dell’allenatore, aggiungendo che, a suo giudizio, non sempre le sue valutazioni tenevano conto esclusivamente dell’interesse collettivo. Ha affermato che, una volta che Spalletti individuava un giocatore come destinatario delle sue critiche, difficilmente cambiava orientamento. Ha tuttavia voluto precisare che, indipendentemente dalle polemiche dell’epoca e da quanto affermato da Wanda Nara, Icardi mantenne sempre un comportamento professionale nei confronti del gruppo e garantì un contributo notevole in termini realizzativi.

Spalletti e quel vizio di andare in contrasto con i leader dello spogliatoio

Le parole di Miranda sembrano andare incontro a quella narrativa che vorrebbe Luciano Spalletti spesso e volentieri in contrasto con i leader tecnici e carismatici degli spogliatoi che comanda. Era successo a Roma, nell'oramai famigerato dualismo con Francesco Totti, era successo all'Inter con il succitato scontro con Icardi ed era successo anche a Napoli con Insigne e Osimhen.