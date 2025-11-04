Secondo quanto rivelato ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, gli agenti del centravanti bianconero Jonathan David avrebbero cominciato a contattare dei club per il loro assistito. Un segno chiaro, del malcontento che starebbe maturando il canadese in quel di Torino.

Juventus, Momblano: 'Gli agenti di David hanno cominciato a parlare con altri club su input del canadese'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus di alcune voci di mercato che vorrebbero coinvolto Jonathan David: "Ieri sera mi viene scritto che gli agenti di David sono molto agitati e stanno parlando in giro con altri club su input, immagino io del ragazzo stesso.

Per me è una cosa surreale, però è anche vero che se sei una grande società, le cose le devi vedere prima. Quindi alla Continassa se vedono che il canadese è totalmente fuori contesto, che alla prima chiamata della Premier League ha già scatenato i suoi agenti, allora forse è la volta che si affronti la questione di petto".

Momblano ha poi parlato di Vlahovic: "La volontà del club bianconero col serbo è quella di non rendere più complicati i rapporti e quindi si andrà verso una linea di diplomazia. La volontà era quella di andare avanti in silenzio e poi vedere cosa sarebbe potuto accadere, ma da ieri mi è arrivata una voce, ossia quella di un cambiamento del classe 2000. E' una cosa che va registrata, perché pare che il calciatore abbia fatto uno switch, anche se contrattualmente cambia poco, poiché parliamo pur sempre di un giocatore libero da vincoli a gennaio".

Ancora sul serbo, Momblano ha aggiunto: "Su Vlahovic ogni allenatore alla Juventus ha usato sempre grandi termini: ricordo Allegri, che lo mise subito dopo gente come Mbappé e Vinicius, ricordo che ne disse Motta e le belle parole che utilizzò Tudor nel momento del suo subentro. Spalletti sta sostanzialmente ricalcando il percorso dei suoi predecessori, perché evidentemente vede nel serbo un calciatore più pronto rispetto agli altri. D'altronde vorrei ricordare che paradossalmente entrambi sono in scadenza di contratto quindi è normale che il tecnico toscano faccia delle scelte prodomo suo. C'è anche da dire che il Vlahovic di adesso è maturato, non è più quello che arrivò da Firenze e quindi sicuramente parliamo di un ragazzo avanti rispetto ad altri.

Inoltre Spalletti ha sottolineato di non aver avuto ordini di scuderia rispetto l'utilizzo o il non utilizzo di determinati calciatori da parte della società".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Vlahovic tornerà a chiederci 12 milioni e David ci saluterà'

Le parole di Momblano hanno acceso il dibattito sul web: "Vlahovic tra pochi mesi tornerà a chiederci gli stessi soldi che voleva prima, visto che mezza Europa adesso lo osserva e non avrà problemi ad accasarsi al Tottenham, Barcellona, o top club che sia. Mentre noi vedremo salutarci con la manina da David che andrà ad ambientarsi e giocare bene in altri contesti, dove non ti puniscono al primo errore" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Con David si sapeva che in positivo o negativo la Juventus faccia plusvalenza".