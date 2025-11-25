Con un gioco di parole basato sul freddo, il giornalista Luca Momblano ai canali di Juventibus ha fatto sapere che fra la Juventus e Kenan Yildiz ci sarebbe una situazione di stallo in merito al rinnovo del contratto del turco, anche perché diverse grandi società starebbero cominciando a far sentire la loro presenza al classe 2005.

Momblano avverte: 'Il gelo non c'è solo a Bodo ma anche fra il club bianconero e Kenan Yildiz'

"Il gelo non c'è solo a Bodo ma anche fra la Juventus e Kenan Yildiz per quanto riguarda il contratto del turco", queste sono le parole usate da Luca Momblano ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus.

Il giornalista ha proseguito sull'argomento dicendo: "È un argomento di cui bisogna parlare e io lo dico prima a tutti che c'è un problema. Non voglio mettere allarmi sulla questione ma bisogna dire che c'è un mondo attorno al calciatore classe 2005 in questo momento. Il rinnovo non è imminente e ci sono dei movimenti attorno al giocatore che secondo me la società bianconera non può ignorare".

Momblano ha proseguito dicendo: "Nelle scorse ore è uscita questa voce che vorrebbe l'Arsenal forte su Yildiz, un'indiscrezione che il collega Fabrizio Romano ha respinto. Peccato che lo stesso Romano, subito dopo dica che alcuni osservatori dei "Gunners" sono andati a vedere dal vivo il talento turco bianconero.

Quindi se adesso ci mettiamo anche il club londinese, il gruppo delle 2 o 3 società che sta dietro a Yildiz si ingrandisce. Io ho un'imbeccata in tal senso, perché a me è arrivata una voce di primissima mano che vorrebbe una squadra che è l'Arsenal, forte sul calciatore della Juve. Quindi non è tanto sapere chi farà la prima mossa fra queste, offrendo un maxi contratto al turco e alla Juve, il tema è capire che attorno al classe 2005 si stanno assommando una serie di club. Cioè se cominciano a essere più di un tot di squadre interessate, basta che una di queste rompa gli indugi e rischi di perdere il calciatore. Uso il termine 'rischio' se la Juventus è intenzionata a trattenere il calciatore a Torino.

Ovviamente non si tratterebbe più di un rischio se il vero intento della società è quello di monetizzare con la cessione di Yildiz".

Juventus, la voglia di trattenere il calciatore potrebbe lasciare il passo a una maxi offerta

La Juventus, anche a detta del suo dirigente Giorgio Chiellini, ha più volte palesato la propria volontà di trattenere Kenan Yildiz quanto più a lungo possibile. È anche vero, però, che il calcio moderno ha cancellato la figura delle bandiere e che il denaro può cambiare il destino di un calciatore e di una società. Ecco perché se alla Continassa dovesse arrivare un'offerta vicina ai 70 milioni di euro per Yildiz, Comolli e soci potrebbero prenderla seriamente in considerazione.