Nelle scorse ore il giornalista Mirko Nicolino ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Claudio Zuliani di Dusan Vlahovic, sottolineando come fra il centravanti serbo e la Juventus non ci sia alcuna trattativa in corso per il rinnovo di quel contratto che scadrà nella prossima estate.

"Al momento non c'è nessuna trattativa per il rinnovo per Vlahovic" cosi ha esordito Mirko Nicolino nel suo intervento ai microfoni del canale Youtube del giornalista Claudio Ziliani.

Il cronista ha poi proseguito: "Una trattativa quindi non c'é però Spalletti nell'ultima conferenza stampa ha fatto capire che ci sarà la possibilità di parlare con il calciatore e che lo stesso tecnico potrebbe fungere come mediatore per facilitare le cose. Ovviamente un compito che un allenatore deve assumersi di norma, perché i tecnici non servono solo per fare il muro contro muro con i giocatori ma anche per mediare. A volte infatti, ci devono essere le regole, che possono portare allo scontro ma anche il buon senso, che può riaprire porte che al principio sembravano chiuse".

Nicolino ha poi parlato su Yildiz dicendo: "Se il rinnovo di Vlahovic è in discussione quello del turco non lo è mai stato.

E' sceso già in campo da tempo e in prima persona l'ad di Exor John Elkann, che è quello che mette i soldi e che ha fatto capire che il classe 2005 non si muoverà da Torino".

Nicolino ha infine concluso il suo intervento parlando di quanto sta facendo il neo tecnico della Juventus. "In questo momento Spalletti non ha avuto nessuna possibilità di allenare la squadra, perché come è arrivato ha fatto rifinitura, poi scarico dopo la Cremonese, poi di nuovo la rifinitura alla vigilia del match con lo Sporting e poi la gara coi portoghesi. E' inutile che i tifosi si lamentano sui social perché la squadra fa il torello anziché addestrarsi, perché il tempo fisico non c'é proprio stato. E' già tanto invece che il toscano abbia capito dove far giocare certi calciatori in determinate posizioni e li abbia messi a loro agio.

Sembra poco ma in realtà è molto importante come cosa. Un esempio? Cambiaso ha sempre detto di sentirsi meglio a destra e lui ce lo ha messo, inserendo Kostic a sinistra".

Juve, i tifosi rispondono a Nicolino: 'Vlahovic si dimezzasse lo stipendio, cosi lo vendiamo a giugno'

Le parole di Nicolino hanno acceso il dibattito sul web: "Per Dusan, penso che abbia un contratto troppo oneroso. Inoltre anche gli altri giocatori potrebbero chiedere un contratto similare al suo" scrive un tifoso su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se magari si dimezza stipendio, si può rinnovare per venderlo a giugno".