Nelle scorse ore Mirko Nicolino ha scritto un duro messaggio su X nei confronti di Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus che, secondo il giornalista, non starebbe mostrando di meritare l'investimento fatto per lui dalla società bianconera.

Juventus, Nicolino: 'Conceiçao ha poco da sbraitare, perché fino a oggi non ha mostrato di valere 40 milioni investiti'

Stanno facendo discutere, in queste ore, delle immagini che ritraggono Francisco Conceiçao, esterno offensivo della Juventus, sbracciare animatamente nel momento della sua sostituzione avvenuta al sessantacinquesimo della ripresa nel match terminato 0 a 0 col Torino.

C'è chi sostiene che il calciatore ce l'avesse con il cameramen, di intralcio nel momento della sua uscita, c'é chi invece ha visto nell'animosità del portoghese un chiaro messaggio di insoddisfazione nei confronti del tecnico Luciano Spalletti. Il giornalista Mirko Nicolino su X, ha tagliato corto su ogni tipo di illazione, scrivendo un messaggio duro nei confronti dell'attaccante lusitano: "Secondo il mio parere, Conceiçao ha poco da sbraitare: ad oggi non ha ancora dimostrato di valere i 40 milioni investiti dalla Juventus. Quelli forti incidono con costanza nelle partite, che l'avversario sia di alto, medio o basso livello. Oggi è un incompiuto". Parole dure quelle scritte da Nicolino, ma che, ad oggi, sono corroborate dai numeri: in 11 presenze in questa stagione tra campionato e Champions Conceiçao è andato a segno appena 2 volte, restando ancora a secco nella casella degli assist.

Juventus, i tifosi si dividono su Conceiçao: 'Classico calciatore tutto fumo e niente arrosto'

Il post di Nicolino, in poche ore, ha incendiato il web, con tantissimi tifosi bianconeri che si sono divisi sul valore dell'esterno portoghese: "Stiamo parlando dell'unico insieme ad Yildiz che, quando si accende, è in grado di cambiare la partita. Anche col Torino, se non fosse per il miracolo del portiere, avrebbe segnato. Non è un fenomeno ma come non lo è neanche il turco e di sicuro, con i prezzi di mercato di oggi, 40 milioni li vale" scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Onestamente non so se è più grave Conceiçao che sbraita oppure è peggio quello che lo ha pagato 40 milioni quando, probabilmente, non c'erano molti altri a volerlo.

Oltretutto in un asserito contesto di contenimento di ingaggi e acquisti folli". Un terzo tifoso sulla falsa riga del precedente sottolinea: "Infatti è l'ennesimo acquisto sbagliato. È uno di quei giocatori che vanno tanto di moda adesso. Quegli esterni alti più fumo che arrosto. Dribbling, finte, controfinte, tunnel, a 40 metri dalla porta, che esaltano il pubblico. Poi a fine anno vai a vedere: 4 goal e 3 assist".