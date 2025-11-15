Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e dei presunti ostacoli che starebbe riscontrando il club bianconero nel trovare l'accordo con Kenan Yildiz per rinnovare il contratto al talento turco.

Pedullà: 'Non può essere il milione in più richiesto da Yildiz il problema della società'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato alla Juventus e alle difficoltà che il club bianconero starebbe riscontrando nel rinnovo con Kenan Yildiz: "Se la Juventus gli ha affidato la numero 10 a quell'età vuol dire che ha investito su di lui e fatto una scelta ben precisa.

Nessuno ha obbligato i dirigenti bianconeri a fare queste mosse e se si sono esposti cosi tanto vuol dire che avevano intuito il valore del calciatore. Quindi non bisogna in alcun modo farsi condizionare dai giudizi esterni sul ragazzo e crearsi seccature superficiali. Perché adesso la narrazione è che Yildiz chiede 6 milioni mentre la Juve vuole dargliene 5, ma con tutti i soldi che hanno scaraventato dalla finestra in questi anni, non può essere il milione in più che ti chiede il turco il vero problema".

Pedullà ha proseguito: "Se cosi fosse sarebbe l'ulteriore conferma che la società bianconera naviga a vista. Perché io credo che Yildiz, al netto di alcune difficoltà riscontrare nello scorso gennaio causate dalle scelte di Motta, in questa stagione non mi sembra che stia facendo dei disastri, anzi.

Ok nelle ultime uscite è stato meno brillante del solito, ma per questo dovremmo metterlo in discussione? Se soprattutto dovrebbe metterlo in discussione la Juve? Io da queste cose giudico l'organizzazione di una società, la profondità di un club e la voglia dello stesso di vincere. Ecco perché mi aspetto continuità sotto questo punto di vista".

Il giornalista ha concluso: "Si viaggia sempre in base ai momenti e non si da mai una valutazione complessiva. Ho sentito tanti ex calciatori che hanno avuto una carriera mediocre esprimere dei giudizi pesanti nei confronti del turco, che magari adesso sta vivendo anche un periodo di forma meno brillante. Certi dicono che la Juve non dovrebbe dargli tanti soldi, altri che non dovrebbe superare un certo ingaggio, come se fossero loro gli amministratori delegati del club.

Io capisco che su Yildiz ci possa essere un giudizio non sempre uniforme, ma non deve essere distorto e condizionato da chi quando era calciatore incideva zero".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Fate crescere in pace Yildiz'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Non si possono dare subito sei milioni a Yildiz perché comunque c'è tempo di alzargli lo stipendio. Intanto deve aspettare fine giugno per il fair play finanziario, punto", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La prima cosa che tutti devono ricordare è l'età del ragazzo. Yildiz ha 20 anni, bisogna lasciarlo crescere in pace".